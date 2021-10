V Rimavskej Sobote a v Bratislave sa chystajú masové protesty: Čo na to hygienici? Slová, ktoré prekvapia!

Od pondelka sa podmienky vo viacerých okresoch sprísňujú. Dôvodom je, že väčšina okresov je alebo červená, alebo bordová, západ je prevažne oranžový. Napriek tomu sa v jednom červenom okrese bude už túto nedeľu konať protivládny protest.

Ten organizuje Smer-SD s podporou viacerých ďalších opozičných strán. Pre okres Rimavská Sobota znamená červená farba najmä prísne podmienky pre organizáciu hromadných podujatí. Napríklad, v prípade režimu OTP by mohlo na takéto podujatie prísť len 150 ľudí. V prípade, ak by boli všetci na podujatí zaočkovaní, organizátor by musel predložiť zoznam všetkých účastníkov.

Na protestné zhromaždenie zvoláva ľudí priamo Fico. A to nielen do Rimavskej Soboty, ale aj do Bratislavy. Kým v Rimavskej Sobote môže byť maximálne 150 ľudí v režime OTP, tak v Bratislave ich môže byť maximálne tisíc. Fico však v oboch prípadoch očakáva oveľa vyššiu účasť. Avšak, Fico sa spolieha na jednu vec – a tou je ústavné právo ľudí zhromažďovať sa. Bratislavskí hygienici totiž demonštrácie nepovažujú za hromadné podujatie. „Protest nemožno označiť za hromadné podujatie. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241/2021 z dňa 12. 08. 2021, upravujúca podmienky konania hromadných podujatí, nezakazuje ani neobmedzuje právo pokojne sa zhromažďovať. Právo pokojne sa zhromažďovať je jedno zo základných práv a jeho ochranu garantuje Ústava SR,“ uviedla pre Aktuality hovorkyňa bratislavských hygienikov Katarína Nosálová.

Avšak, ľudia, ktorí sa demonštrácie zúčastnia, sa podľa jej slov budú musieť riadiť vyhláškou hlavného hygienika Jána Mikasa zo 4. októbra. V nej sa píše, že v okresoch, ktoré sú na COVID automate v druhom či treťom stupni ohrozenia, teda v bordovej alebo čiernej farbe, je potrebné nosiť v exteriéri rúško či respirátor. Pre protestujúcich v Rimavskej Sobote, ktorá je v súčasnosti „len“ v prvom stupni ohrozenia, to podľa portálu znamená, že sa budú môcť stretnúť v exteriéri bez rúšok či respirátora. Okrem toho sa dá očakávať, že na protesty prídu najmä nezaočkovaní Slováci, pre ktorých je delta variant oveľa väčším rizikom.

K protivládnym protestom sa však chcú pridať aj ďalšie politické strany – napríklad SNS na čele s Andrejom Dankom, svoju účasť potvrdilo aj hnutie Republika Milana Uhríka. Avšak, odídenci zo Smeru, ktorí si založili novú stranu Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim, sa k protestom oficiálne nepridajú. Pellegrini totiž tvrdí, že demonštrácie by mala robiť občianska spoločnosť. „Na rovinu chcem povedať – áno, aj mnohí naši členovia a sympatizanti tam pôjdu – ale na protest prídete, poviete si a z protestu sa vrátite. A to je všetko, čo sa v tomto štáte udeje. Na druhý deň sa vám znovu prihovorí premiér Heger a znovu minister financií Matovič,“ povedal Pellegrini v relácii denníka Pravda s tým, že bez zmeny ústavy a referenda sa nič nezmení.

Nejde však o prvé protesty, masových demonštrácii bolo v hlavnom meste už niekoľko. Najmasovejší protest sa konal takmer pred rokom pred Úradom vlády, prezidentským palácom a budovou NRSR dňa 17. novembra. Aj keď tak ľudia boli bez rúšok v čase núdzového stavu a zlej epidemickej situácie, doteraz neboli Úradom verejného zdravotníctva vydané žiadne pokuty. Rúška nemali ani politici, dokonca bývalý sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin vyzýval ľudí, aby si dali rúška dole. „Tunajšiemu úradu bolo postúpených viacero podaní týkajúcich sa konania verejných zhromaždení (protestov), kde došlo k porušeniu aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR. Tunajší úrad ich šetrí,“ uzavrela Nosálová.