BRATISLAVA - Zmena rýchlostných stupňov je základným predpokladom na to, aby dokázalo auto so spaľovacím motorom efektívne fungovať pri všetkých rýchlostiach. Buď môžeš radiť manuálne, alebo sa spoliehať na služby automatickej prevodovky. Nech už preferuješ ktorúkoľvek možnosť, mal by si si dávať pozor na časté chyby, ktorými dokážeš poškodiť svoje auto.