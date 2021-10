Ako si našetriť na Vianoce? 5 tipov, ktoré vám pomôžu obdarovať blízkych

Bratislava - Obchody sa pomaly od septembra začínajú plniť vianočnou výzdobou a s tým prichádza pre niekoho príjemná, pre niekoho nepríjemná vec - nakupovanie vianočných darčekov. K tomu sa viažu pomerne veľké výdavky. V tomto článku si ukážeme, ako si našetriť na Vianoce. Je samozrejme najlepšie šetriť dlhšiu dobu, ale ak ste to nezvládli, máte ešte nejaký ten čas. Niektoré tipy vám pomôžu aj teraz, iné si budete musieť nechať na budúci rok. Ak tento článok čítate mesiac pred Vianocami, asi toho už veľa nenašetríte, ale môžete na to myslieť, článok si uložiť a otvoriť ho napríklad v septembri, a pokúsiť sa nejaké to euro na ďalšie Vianoce našetriť.