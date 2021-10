Dáta bez pátosu k novému rozdeleniu okresu: Ďakujeme za kus dobrej roboty! TOTO očakávame do konca októbra

Od najbližšieho pondelka bude až 16 okresov bordových, 43 červených a 20 oranžových. Aj to je znak toho, že sa situácia na Slovensku naďalej zhoršuje.

Podľa aktuálnych dát by však situácia s COVID automatom mala byť oveľa horšia – podľa analytikov z Dáta bez pátosu by totiž na mape boli aj čierne okresy. A to až v prípade 20 okresov, kde je epidemická situácia najhoršia! Ba čo viac, niektoré okresy majú údajne dvojnásobne vyššie čísla, ako je hranica pre presunutie sa do čiernej farby - tá je v súčasnosti na úrovni 250, incidencia v daných dvoch desiatkach okresoch za sedem dní je však až 500.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Avšak, od budúceho týždňa napriek tomu nebude žiaden okres čierny. Tento postup totiž hrozil najmä z a Tatrami - v Starej Ľubovni, Bardejove, Svidníku, Stropkove, ale aj na Kysuciach, Orave a v okolí Žiliny. „Nedôjde k zásadnému obmedzeniu práv občanov, nepríde ku kritickým zákazom pohybu, mobility a stretávania sa. Spoliehame sa viac na zdravý sedliacky rozum, na pochopenie situácie, na cit a zodpovednosť každého. Rozumieme, že aj fialová je zásah do práv a slobôd, ale čísla na severovýchode a na severe Slovenska sa začínajú podobať maximám a špičkám z II. vlny na jeseň 2020 a jar 2021. A mnohé okresy stále stúpajú v počte zistených pozitívnych prípadov,“ konštatovali dátoví analytici.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Ako dodali, takéto riešenie je podľa ich názoru náznak toho, že sa kompetentní snažia nájsť balans a aj z toho dôvodu neveria, že lockdown je v súčasnej situácii riešením. Poukázali na to, že takto pred rokom sa prijímal núdzový stav a výrazne sa obmedzil život ľudí, zatvárali sa okresy a zavádzal sa zákaz vychádzania. To však už dnes nehrozí.

Zdroj: Dáta bez pátosu

„Existujú náznaky, že v postihnutých okresoch rast kulminuje. Pozeráme nie na sedemdňové, ale na 14-dňové (robustnejšie) dáta. Do siedmich až desiatich dní sa to podľa nás potvrdí a Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník a Stropkov spolu so Sabinovom sa dočkajú špičky DELTY. Ide o región s 250-tisíc obyvateľmi, z ktorých bude mať o desať dní 5-7 tisíc (dve až tri percentá) potvrdenie o pozitívnom teste v DELTA vlne. A začnú klesať,“ konštatovali analytici s tým, že v postihnutých regiónoch možno vidieť rýchly nárast počtu pacientov, celkový príjem do nemocníc je na úrovni zhruba sto pacientov denne.

Zdroj: korona.gov.sk

A drvivá väčšina z nich je neočkovaných - najmä na severe Slovenska, v Žilinskom a Prešovskom kraji. „Počet pacientov v týchto oblastiach by mal kulminovať následne po špičke počtu prípadov. Ale to je koniec októbra. Z počtu zistených pozitívnych prípadov a z počtu prijímaných pacientov vidíme z celoslovenských dát, že osem až desať percent z počtu pozitívnych prípadov (merané cez PCR) prichádza do nemocníc. Nevieme presne posun-oneskorenie, ale vieme dva fakty: príjem do nemocníc sa deje v čase, keď ho reportujeme a pozitívne testy sa reportujú zo "včerajšieho" vyhodnotenia testov, ktoré sa robili včera a predvčerom u pacientov, ktorí sa objednávali tri - päť, možno až sedem dní dozadu. To už mali príznaky, prípadne boli v okolí pozitívneho,“ upozornili dátoví analytici.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Podľa ich slov v nemocniciach zomiera zhruba 10 percent prijatých pacientov. Ako dodali, počty infikovaných posledný týždeň rástli o takmer 30 percent, avšak rast postupne klesá. „Denné číslo viac ako 2000 asi uvidíme budúci týždeň, ale na sedemdňový priemer 2000 z PCR testov sa dostanem až po 18. októbri. Spolu s AG testami sme dnes v sedemdňovom priemere nad 1500, ale nevieme, koľko AG pozitívnych testov sa validuje cez PCR. Každopádne počty z oboch druhov testov nám hovoria, že okolo nás je za posledný týždeň vyše 10-tisíc pozitívnych občanov. Verme, že sú v izolácii. V druhej polovici a ku koncu októbra to bude 20 až 30-tisíc občanov za týždeň,“ upozornili s tým, že minulý rok končil október s 1350 pozitívne testovanými pacientmi v nemocniciach, pričom podľa ich názoru toto číslo prekročíme už čoskoro, určite to bude skôr ako koncom októbra.

Napriek tomu si nemyslia, že v špičke prekročíme hranicu 2500 hospitalizovaných pacientov. Všetko však podľa ich slov závisí od toho, aké bude počasie. To je teraz ponuré, upršané a chladné. „Počty obetí sú v priemere 10 za posledných sedem dní a deväť za posledných 14 dní. V delte je to spolu 180 obetí, nie všetci zomierajú v nemocniciach. Skutočne nepredpokladáme, že toto číslo vie narásť nad 3000. Skôr nám vychádza z uvedených predpokladov, že to bude jedno percento z 25-tisíc hospitalizovaných. A to je do osem až desať percent z pozitívnych prípadov (250-300-tisíc). Každým dňom máme robustnejšie čísla a lepšie predpoklady pre vlnu DELTY na Slovensku,“ uzavreli analytici s tým, že si zaspomínali na minulý rok, kedy boli svedkami hádok a osočovaní ešte za minulého vedenia vlády a ministerstva zdravotníctva, ale teraz pri novom vedení dokonca prispievajú do prognóz toho, čo nás na Slovensku čaká.