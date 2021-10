Ďalšia hádka v koalícii! Poslankyne si na sociálnej sieti nič nedarovali: Marcinková hovorí o pomste!

BRATISLAVA – Zákonodarcovia včera poslali do druhého čítania novelu zákona s názvom Pomoc tehotným ženám, ktorá sprísňuje podmienky interrupcií. Na údajné vážne nedostatky v novele poukazuje koaličná poslankyňa Vladimíra Marcinková (klub SaS). Teraz však rieši ďalší problém - neprešiel jej návrh zákona. Vidí za tým politickú pomstu. Pre kontroverznú tému si však skočila do vlasov s ďalšou koaličnou poslankyňou!

„V deň, kedy prešiel zákon, ktorý si hovorí “pomoc ženám”, mi tí istí poslanci odkázali, že nepodporia moju novelu, ktorá zaručuje právo detí na prítomnosť rodiča pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a právo rodičiek na prítomnosť blízkej osoby pri pôrodoch,“ napísala Vladimíra Marcinková na sociálnej sieti.

Ako poukázala, už dnes, aj napriek nedostatočnej právnej úprave majú deti pri pobyte v nemocnici právo mať pri sebe blízku osobu. A to vďaka medzinárodným zmluvám a dohovorom, ktoré sú pre Slovensko záväzné. Avšak, prax je podľa poslankyne iná a údajne sa často toto právo detí porušuje.

„Ide o mimoriadne vážny zásah do práv dieťaťa, lebo dieťa od rodiča môže v skutočnosti oddeliť len súd. Nikto iný. Boli to vysoko vážení detskí lekári, prednostovia kliník, docenti, ktorí ma upozornili na nedostatok našej právnej úpravy a potrebu precizovať tento nárok detského pacienta v našej legislatíve, aby v praxi nedochádzalo k ťažkým emotívnym odlúčeniam rodiča a dieťaťa, ktoré pandémia ešte umocnila,“ uviedla s tým, že lekári si uvedomujú nedostatkov a že nie každé detské oddelenie je na takúto možnosť vybavené. Avšak, priznali, že na nedostatky štátu nemôžu doplácať tí najzraniteľnejší – a teda malé deti.

Absurdná situácia

Podľa Marcinkovej sa dá v takejto situácii urobiť aj minimum, ako napríklad, že sa k lôžku malého pacienta dá stolička, na ktorej by dieťa mohlo mať vedľa seba svojho blízkeho človeka, a tak by sa deti netrápili osamelosťou a strachom z nového prostredia. „Je pre mňa absurdné, presviedčať o týchto argumentoch ľudí, ktorí o ochrane života hovoria v parlamente neustále. Zajtra (vo štvrtok) na hlasovaní bude zrejmé, ako vážne to so záchranou životov v koalícii kto myslí, akokoľvek ťažko sa mi tieto riadky píšu,“ konštatovala.

Statusu sa hneď chytila poslankyňa a Marcinkovej kolegyňa za OĽaNO Lucia Drábiková. Tá tvrdí, že Marcinková bola údajne oboznámená ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, že zákon nepodporí. A to z dôvodu, že je údajne nevykonateľný, pričom poslankyňa mala byť požiadaná, aby ho stiahla. „Stotožňujeme sa s Tvojim zámerom, avšak zrejme Ti chyba trpezlivosť. Každý z nás podporuje, aby dieťa i človek s ZŤP mohol byť v nemocnici sprevádzaný blízkou osobou,“ napísala Drábiková, avšak pripojila aj stanovisko strany k navrhovanej novele, o ktorej sa hlasovať už dnes. Zákon však neposunuli do druhého čítania.

Donedávna predkladateľkou, teraz kritičkou

Údajne hnutie súhlasí so zámerom návrhu zákona, avšak, považujú ho v praxi za nevykonateľný a tvrdia, že zdravotnícke zariadenia, ktoré na to majú kapacity, umožňujú rodičom sprevádzať svoje deti počas hospitalizácie. Tvrdia, že by zákonom zariadenia vystavili hrozbe sankcií a súdnych sporov a poukázali na to, že pripravovaná reforma nemocníc počíta s upravením priestorov v nemocniciach tak, aby mohli byť rodičia pri lôžku počas hospitalizácie svojho dieťaťa.

Na komentár pod príspevkom reagovala aj samotná Marcinková. Tá hovorí o politickej pomste. „Minister ma nikdy nepožiadal, aby som zákon stiahla. Samé klamstvá. 9. júla mi dal súhlas predložiť zákon do parlamentu, rovnako tak koaličná rada, aj zdravotnícky výbor. Toto je čisté klamstvo a nič iné než politická pomsta,“ tvrdí Marcinková, ktorá následne svojej kolegyni pripomenula, že donedávna bola rovnako predkladateľkou zákona a pýta sa jej, prečo dané argumenty nepoužila v čase, keď vyjadrila podporu zákonu svojim podpisom. Pripomenula, že zákon je v prvom čítaní a akékoľvek nedostatky vedia poslanci upraviť pozmeňovacím návrhom, o čo žiadala aj Anna Záborská, keď súhlasila so zákonom ešte koncom augusta.

Drábiková jej na to odpovedala, že so zámerom zákona problém nie je, ale údajne s konkrétnym návrhom. „Áno, po informácií z ministerstva a od kolegýň z výboru zdravotníctva sme stiahli podpisy. Nie som odborník na zdravotníctvo, argumenty ministra, lekárov a sestier beriem ako relevantné,“ napísala Drábiková.

Kritika bežných ľudí

Pod príspevkom a do prestrelky medzi Marcinkovou a Drábikovou sa zapojili aj bežní ľudia. Drábikovej sa pýtali, prečo v prípade, ak súhlasili so zámerom a problémom sú len chyby, niekto nepodal lepší návrh a bez chýb. „Čo dôležitejšie ste robili doteraz? A čo konkrétne ste doteraz spravili, aby tento zámer bol vykonateľný?“ pýta sa. Ďalšia sa zamyslela nad tým, prečo niekto vôbec rozmýšľa nad tým, že sa návrh zákona neschváli. „Čo je na Slovensku na báze dobrovoľnosti, nikdy fungovať nebude a už vôbec nie v štátnych inštitúciách. Ale potraty, k tomu politická vôľa je. Riešiť narodené deti, tam nám „chýba trpezlivosť“. Neuveriteľné,“ napísala ďalšia. Iný Drábikovú skritizoval, že je pokrytec, ktorý si nedokáže stáť za vlastným názorom.

„Idete sa zrazu opierať o argumenty lekárov a sestier, ale pri návrhu pani Záborskej vás hľadisko lekárov už nezaujíma. Kde spravili „soudruzi“ z NDR (alebo v OĽaNO) chybu? Ak váš jediný argument na tento návrh je nedostatok kapacity, zmeňte to, dajte konečne nášmu zdravotníctvu mieru kvality, aká sa vyžaduje v 21. storočí a hlavne riešte problémy živých, narodených detí,“ poznamenal. Ďalší sa pýtal na to, prečo sa nemôžu koaliční poslanci spojiť a zmeniť ho tak, aby ho minister prijal.

„Toto je z Vašej strany čistá demagógia. Ako mladý človek, študent vysokej školy chcem, aby sa mladé rodiny mali na Slovensku lepšie, ale zo strany OĽaNO som nevidel jeden zákon alebo novelu, ktorá by zlepšila tieto životy mladých ľudí. O potraty sa hádate od volieb a nikomu tieto zákony nepomáhajú, maximálne silným konzervatívcom resp. teokratom ako je pani Záborská a pán Čepček. Keď chcete pomôcť tým ženám, pýtajte sa ich, prečo si ešte neurobili dieťa alebo prečo je pre nich ťažké si založiť rodinu a nielen sa ich to pýtať pred tým, ako podstúpia potrat,“ uzavrel.

