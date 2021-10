Dáta bez pátosu drsne: Do psej m****e! Neočkovaní majú vyššie riziko úmria, čísla hovoria jasne

Počty infikovaných, hospitalizovaných a obetí denne stúpaj, tretia vlna je definitívne tu. Napriek tomu naďalej rastie počet zaočkovaných ľudí, ktorí sa rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk a chrániť sa.

Archívne VIDEO Tretia vlna bude zrejme ešte horšia! Na Kysuciach hrozí najprísnejšia fáza: Začne sa očkovanie treťou dávkou

Podľa dátových analytikov z Dáta bez pátosu nám počas septembra narástla plná zaočkovanosť o 1,7 percenta a premorenie koronavírusom po prekonaní nákazy o 0,4 percenta. „Spolu teda plus 2,1 percenta z obyvateľstva získalo protilátky. Vraj sú tie z prekonania trvácnejšie a aj silnejšie. Gratulujeme preživším,“ uviedli analytici.

Zdroj: TASR/DPA

Ako dodali, z očkovania neboli v septembri hlásené žiadne úmrtia. Ak by sa tak stalo, tak každé jedno priame úmrtie by pri všetkých zaočkovaných v septembri predstavovalo percentil 0,001 percenta, alebo pravdepodobnosť 1 ku 92-tisíc. Naopak, nákaze podľahlo 116 ľudí. „Len tak narýchlo zrátané to vychádza 116/20,000 = 0,58% alebo 1 zo 172 pozitívne testovaných.1 zo 172 a 1 z 92,000 (čo sa nestalo) vychádza 534 krát viac úmrtí z infikovania kovidom, ako zo zaočkovania. Do psej matere,“ vysvetlili analytici, podľa ktorých bude táto štatistika pomerne stabilná do Troch kráľov 2022. Aby boli štatistiky vyrovnané, po očkovaní by podľa analytikov muselo v septembri zomrieť 534 ľudí.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Podľa ich slov je matematika jednoduchá veda, štatistika náuka o presných číslach a ostatné sú bludy, výplody, nezmysly či hoaxy. „Aby ste rozumeli, my Dáta bez pátosu sme už túto jeseň nechceli existovať. Budeme mať I. výročie a chceli sme to osláviť SAMOzrušením, ale nevyzerá to dobre. Posledný rok sme aspoň mohli porovnávať Slovensko s Dánskom, ale tam už deltu odpísali a kovida poslali k čertu,“ upozornili dátoví analytici s tým, že v Portugalskú po tom, ako sa obyvatelia krajiny nechceli dať očkovať, určili za „vedúceho očkovania“ generála, ktorý bol šéfom ponorky, ktorá bola 4 roky pod vodou. „Dnes majú 100% rizikových ľudí zaočkovaných a otvorili nočné kluby. Viete v čom je problém Slovenska? No predsa, že nemáme ponorku,“ uzavreli.