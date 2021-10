Slovensko a Maďarsko si vyjadrili vzájomnú podporu: Pre dobrá vzťahy urobíme maximum, prisľúbil Korčok

BRATISLAVA - Slovensko je odhodlané robiť maximum pre vzťahy s Maďarskom. Aktivity medzi krajinami by sa však mali robiť na základe vopred dohodnutých podmienok. O dejinách vzťahov Maďarska a Slovenska by sa mali rozprávať najmä historici a nie politici. Po utorkovom stretnutí s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom to uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Spoločne sa tiež dohodli, že sa na bilaterálnych rokovaniach budú stretávať raz za pol roka.

Korčok odovzdal maďarskému ministrovi stručný písomný dokument, v ktorom požiadal Maďarsko, aby svoje vládne programy presahujúce na Slovensko robilo po vzájomnej konzultácii a dohode. "Je to v záujme našich vzťahov," poznamenal Korčok. Tvrdí, že Maďarsko a Slovensko by mali vo svojich vzťahoch naplno využívať zmluvu o dobrom susedstve z roku 1995.

Spoločná história

Ministri sa na spoločnom stretnutí venovali aj otázkam spoločnej histórie, na ktorú majú obe strany odlišný názor. Zhodli sa, že história sa nedá vymazať ani zabudnúť a je potrebné ju akceptovať. S odlišnosťami v maďarsko-slovenských dejinách by sa podľa Korčoka malo narábať zodpovedne a nemali by sa mobilizovať vášne a emócie. "Môj návrh je, aby sme sa tieto otázky pokúsili dať do rúk povolaným a tým, ktorí nemajú žiadnu politickú motiváciu, to znamená platforme historikov," povedal Korčok.

Szijjártó poznamenal, že každá historická udalosť je diametrálne odlišná v každom národe a to, čo je pre jedného tragédia, pre druhého tak nemusí byť. Je to podľa neho potrebné akceptovať a vážiť si city toho druhého.

Spoločná doprava v budúcnosti

Maďarský minister poukázal aj na rýchlostnú cestu medzi Košicami a Miškolcom. Dokončiť by sa mala do konca októbra, čo považuje Szijjártó za dobrú správu. Odovzdať by sa mala ešte jedna menšia cesta a cyklotrasa. Celkovo by tak malo byť šesť priechodov zo Slovenska do Maďarska. Premávať by mali aj lode z Budapešti do Bratislavy. Szijjártó zdôraznil aj potrebu budovania rýchlostnej železnice medzi oboma krajinami.

Maďarské podniky považujú Slovensko za príťažlivé miesto

Slovensko-maďarské hospodárske vzťahy sú tiež podľa Szijjártóa na vysokej úrovni. Deklaroval, že Maďarsko bude naďalej pracovať na tom, aby boli firemné vzťahy dobré. "Maďarské podniky považujú Slovensko za príťažlivé miesto z hľadiska investícií. Stovky firiem fungujúcich v Maďarsku majú slovenského majiteľa alebo na Slovensku maďarského majiteľa. Pandémia podporovala našu spoluprácu," skonštatoval.