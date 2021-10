Máme pred sebou reformnú jeseň: Premiér oznámil tri kľúčové reformy

Na reformy z plánu obnovy príde čoskoro prvých 822 miliónov eur

Na Slovensko príde v nasledujúcich týždňoch v rámci plánu obnovy prvých 822 miliónov eur. Smerovať majú na oblasť zdravotníctva, školstva a justície. V pondelok na Úrade vlády SR to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). "Začali sme realizovať plán obnovy a odolnosti. Ideme dať Slovensko do formy," avizoval Heger s tým, že SR bolo jednou z prvých krajín, ktoré odovzdali plán. V rámci krajín V4 bol schválený ako prvý. Podľa jeho slov ho vyhodnotili ako jeden z najkvalitnejších plánov v rámci EÚ.

Súčasťou "reformnej jesene" bude okrem iného aj reforma zdravotníctva. Tá sa začne optimalizáciou siete nemocníc. Predseda vlády vyhlásil, že ambíciou je zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Slovensku, lebo "ide o najvyššiu hodnotu mať zdravých občanov". Sľúbil výstavbu nových nemocníc a rekonštrukcie starších nemocníc.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) verí, že takýto krok prinesie pozitívnu zmenu ako pre pacientov, tak aj zdravotníckych pracovníkov. Je rád, že sa okrem reformy nemocničnej siete má spustiť aj reforma ambulantnej siete. Zdôraznil, že žiadne nemocnice sa zatvárať nebudú, v pláne je transformovať lôžkový fond podľa spádu.

Z plánu obnovy bude financovaná aj reforma justície, vzniknúť má nová súdna mapa. "Je potrebné urobiť zmenu v organizácii súdov, aby sme mali sudcu, ktorý je odborník," vyhlásila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Sudcovia sa budú špecializovať na vybranú agendu, čo má zabezpečiť, aby každý občan dostal v primeranom čase dobre zdôvodnené rozhodnutie. Vzniknúť majú aj samostatné správne súdy. Poznamenala, že v súčasnosti je problém hlavne pri zložitejších veciach. Plán obnovy umožní vytvoriť materiálne podmienky.

Podľa Hegera prinesú aj prospešné zmeny v riadení vysokých škôl. Z prieskumov verejnosti vyplýva, že vzdelávanie ľudia považujú za druhú najdôležitejšiu oblasť spomedzi priorít plánu obnovy. "Je tu dopyt, aby sme mali radšej menej vysokých škôl, ale viac kvalitných. Preto odmeníme dobrovoľné spájanie vysokých škôl do väčších životaschopných celkov," povedal. Zmenou má podľa Hegera prejsť aj hodnotenie a systém akreditácie vysokých škôl. "Školy budú hodnotené podľa vedeckého výkonu a uplatnenia svojich absolventov. Na základe tejto zmeny môžeme z plánu obnovy použiť peniaze na zvýšenie výkonnosti vysokých škôl - 213 miliónov eur," povedal premiér.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) povedal, že cieľom je, aby financie z plánu obnovy pomohli každému jednému žiakovi od materských až po vysoké školy. Finančné prostriedky z plánu obnovy budú smerovať do regionálneho i vysokého školstva. Rozšíriť by sa mali materské školy, zmenou prejde obsah vzdelávania, financie pôjdu aj na digitalizáciu škôl či vzdelávanie učiteľov. V rámci vysokého školstva pôjde napríklad o zmenu financovania vysokého školstva.

Šéf rezortu školstva podotkol, že prvé financie z plánu obnovy už čerpajú a vyhlásené boli prvé výzvy. Financie budú smerovať hlavne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školských neúspechom, napríklad do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.

Plán obnovy môže zdržať jedine politická vôľa

Míľniky stanovené v pláne obnovy, na základe ktorých môže Slovensko žiadať o platbu od Európskej komisie (EK), môže zdržať jedine politická vôľa. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas pondelkovej tlačovej konferencie. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Lívia Vašáková pripustila, že v rámci prvej žiadosti o platbu by niektoré legislatívne návrhy zrejme museli byť prijímané cez skratky, aby stihli byť účinné do času podania prvej žiadosti o platbu počas budúceho roka.

Pri prvej žiadosti o platbu ide podľa Vašákovej slov o 14 míľnikov, ktoré treba splniť. "Niektoré z nich už sú splnené, niektoré sú na dobrej ceste, aby sa splnili a pri niektorých evidujeme, že je potrebné zvýšiť úsilie, ale stále to vieme splniť," povedala Vašáková. O tom, čo sa bude diať, ak sa splnenie jedného míľnika bude posúvať, sa ešte rokuje, Európska komisia však prisľúbila, že bude možné pozdržať žiadosť o platbu a bude sa o peniaze dať žiadať až následne. Už teraz však takéto problémy majú i ďalšie členské krajiny.

Prvú žiadosť o platbu plánuje Slovensko podať v 1. alebo 2. kvartáli budúceho roka. Medzi tými 14 míľnikmi eviduje Vašáková niektoré legislatívne návrhy, ktoré, ak nebudú schvaľované cez rôzne skratky, tak nestihnú byť dovtedy účinné. "Pokiaľ by došlo k schváleniu ešte na januárovom zasadnutí Národnej rady SR, tak si vieme predstaviť, že tieto splnené míľniky a ciele vieme zahrnúť do tej prvej žiadosti o platbu," uzavrela Vašáková.

Zároveň dodala, že štát chystá aj systém včasného varovania vo forme vnútroštátnych míľnikov a cieľov, ktoré nastavujú časový harmonogram reforiem a investícií s jasnou zodpovednosťou za každé opatrenie na jednotlivých rezortoch. "Tento systém nám napomôže včas identifikovať riziká tak, aby sme vedeli hasiť požiar vtedy, keď niekto odhodí cigaretu a nie vtedy, keď nám už horí celá strecha," ilustrovala Vašáková.

Slovensko má takýto interný systém podľa jej slov nachystaný a vláda ho chce dať aj do medzirezortného pripomienkového konania, čaká sa však ešte na výsledky rokovania s Európskou komisiou. "Ideálny stav by bol, keby sme mali jeden dokument," poznamenala. Definitívny termín, keď by mal takýto systém uzrieť svetlo sveta, by mal byť známy v októbri alebo novembri.

Na margo toho, či bude vedieť vláda svoje reformy presadiť, premiér povedal, že štát sa sústredí na to, aby zmeny prešli. "Aby sme ľuďom priniesli pozitívnu zmenu, ktorú máme v pláne a na ktorú máme peniaze, ktorú verejnosť očakáva," deklaroval premiér s tým, že aj rokovania s koaličnými partnermi sa budú realizovať tak, aby sa reformy podarilo presadiť.