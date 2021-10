KORONAVÍRUS Košice reprofilizovali ďalšie lôžka: Ich obsadenosť je takmer 70%

Za uplynulé dni je v tejto nemocnici hospitalizovaných od 65 do 73 pacientov s COVID-19. "Reprofilizované lôžka sa v priebehu uplynulých dní naplnili natoľko, že sme pre nich museli vyčleniť ďalšie pracovisko. Denne prijímame na hospitalizáciu od päť do desať pacientov. Momentálne tak máme 103 covidových lôžok, ktoré sú naplnené na 65 percent," povedal generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik. Osem pacientov je v kritickom stave napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, 14 potrebujú neinvazívnu ventiláciu, vysokoprietokový kyslík. Z hospitalizovaných pacientov s COVID-19 nie je očkovaných 92 percent. V súvislosti so septembrovým počtom úmrtí Slávik uviedol, že mnohým sa dalo predísť, pokiaľ by boli pacienti očkovaní proti tomuto ochoreniu.

Zdroj: Getty Images

V súvislosti s nárastom počtu pacientov nemocnica uzavrela na pracovisku na Rastislavovej ulici časť Neurologického oddelenia. "Pre liečbu covidových pacientov sme na klinike vyčlenili ďalších 22 lôžok. Dve z nich budú slúžiť pre pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sú zároveň po cievnej mozgovej príhode. Pre psychiatrických pacientov s covidom máme vyčlenené lôžka na II. psychiatrickej klinike," spresnil výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.

S prechodom do druhého stupňa ohrozenia podľa COVID automatu, ktorý zodpovedá bordovej farbe, upravili od pondelka aj triáž pacientov. Poverení zamestnanci sa okrem štandardného merania telesnej teploty vstupujúcich osôb pýtajú, či nemajú nariadené karanténne opatrenia a či nie sú pozitívne testovaní na COVID-19. Tiež preverujú, čí sú pacienti očkovaní, resp. testovaní, prípadne sú telefonicky dohodnutí s prislúchajúcou ambulanciou na osobitnom postupe. To znamená, že budú testovaní pred samotným ošetrením.