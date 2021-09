JE ROZHODNUTÉ Desiati obvinení aj s Plačkovou poznajú verdikt: Šiestich poslal sudca do väzby

Aktualizované o 16:19

Zuzana Plačková a René Strausz sú po troch dňoch v policajnej cele na slobode. Stále sú však obvinení.

Aktualizované o 15:56

Z desiatich obvinených zobral sudca do väzby šiestich ľudí. Štyria budú stíhaní na slobode. Sudca pri nich konštatoval nedôvodnosť obvinenia.

Do väzby sudca zobral obvinených T.G., P.Š, P.D., M.Š., D.L., I.P. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.

"Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol o vzatí do väzby 6 - tich osôb (T.G.,P.Š, P.D., M.Š.,D.L.,I.P.), ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. Naproti tomu sudca pre prípravné konanie 4 obvinených (L.M., M.C., R.S.,Z.S.P.) do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie," informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková.

"Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov, či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby. Súčasne nebolo vyhovené návrhu prokurátora na ustálenie existencie dôvodov kolúznej väzby v prípade 6 osôb. Tieto boli vzaté do preventívnej väzby najmä s prihliadnutím na podozrenie na dlhšiu dobu páchania trestnej činnosti z ich strany. Rozhodnutie súdu je voči 2 osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby 2 osôb, zvyšných 6 obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7.októbra 2021," dodala Kudjáková.

Aktualizované o 15:30

Všetci obvinení sú ešte v budove Špecializovaného trestného súdu.

Aktualizované o 15:23

Sudca Špecializovaného trestného súdu Pulman rozhodol, že influencerku Zuzanu Plačkovú a jej manžela Reného do väzby nezoberie. Ako prvý o tom informoval portál noviny.sk. Plačková a Strausz však stále ostávajú obvinení z drogovej trestnej činnosti a z účasti v zločineckej skupine. Stíhaní budú na slobode.

Influencerka Zuzana Plačková sa netajila tým, že má rada luxus a drahé dovolenky. Rovnako na tom bol aj jej manžel René Strausz, ktorý sa popri Plačkovej "vyšvihol" z bratislavského taxikára na tiež influencera. Tento týždeň im však nezačal najšťastnejšie a luxus museli vymeniť za policajnú celu. V pondelok ich totiž zadržala Národná kriminálna agentúra v rámci protidrogovej akcie.

Plačkovú a jej manžela obvinili z drogovej trestnej činnosti a z účasti v zločineckej skupine. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia mali predávať kokaín. Usvedčovať ich majú minimálne dvaja ľudia. Vyšetrovateľ v uznesení spomínal aj odposluchy, ktoré sú teraz v utajenom režime. Či aj tie usvedčujú prominentných manželov z toho, že predávali drogy, preto nie je nateraz známe.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Prokurátor však pre desať z pätnástich zadržaných žiadal väzbu, medzi nimi bola aj Plačková s manželom. Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman všetkých desať ľudí vypočul a verdikt má oznámiť dnes po 15-tej hodine. Plačková mala byť v zločineckej skupine spolu s ďalšími obvinenými. Jedna skupina mala vyrábať a predávať pervitín a tá druhá kokaín.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Pri domových prehliadkach polícia zaistila až deväť kilogramov drog, pravdepodobne pervitínu, hotovosť vo výške 70-tisíc eur, ale aj zbrane a náboje. U Strauszovcov zaistili šesť mobilných telefónov, notebook a občiansky preukaz na meno Mário Herák. Všetkým obvineným, v prípade dokázania viny, hrozí výnimočný trest v hornej hranici trestnej sadzby až 25-rokov väzenia, v najhoršom prípade doživotie.