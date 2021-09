PRÁVE TERAZ Začala sa mimoriadna schôdza k cenám energií: Ostrá kritika Fica na začiatku

Opoziční poslanci chcú žiadať vládu, aby predložila kroky, ktoré podnikne na elimináciu sociálnych a hospodárskych dosahov výrazného zvýšenia cien energií. Zároveň sa chcú zaoberať postupom pri ochrane finančných záujmov SR v súvislosti s ukončením výstavby a sprevádzkovaním plynovodu Nord Stream 2.

Poslanci, ktorí iniciovali schôdzu, sú presvedčení, že vláda má s príslušnými odbornými regulačnými inštitúciami k dispozícii dostatok nástrojov, prostredníctvom ktorých môže eliminovať prudký nárast cien.

Skupina poslancov už prednedávnom predložila návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s podobným cieľom. Jej program však vtedy nebol schválený, o týchto témach sa tak nerokovalo.

Vláda nerobí potrebné kroky

Vláda v súčasnosti nerobí potrebné kroky v prípade zvyšovania cien energií a ani v kontexte sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2. Vyhlásil to v utorok predseda Smeru-SD Robert Fico v úvode mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala skupina opozičných poslancov.

"Všetci čítame a sledujeme, čo nám hrozí v najbližších mesiacoch, a nevidíme, že by vláda, predseda vlády, minister hospodárstva, robili potrebné kroky a rokovania, ktoré sú v tomto okamihu veľmi dôležité robiť. A to nie iba v kontexte toho, že na svetových trhoch nám stúpa cena plynu a elektriny, ale v kontexte toho, že sa ide otvoriť medzinárodný plynovod Nord Stream 2, čo výrazne ohrozuje finančné záujmy SR," zdôraznil Fico.

Priblížil, že od vlády chce odpovede na základnú otázku, čo urobí, aby nedošlo k prudkému zhoršeniu sociálnej situácie na Slovensku v dôsledku rastu cien tepla, plynu a elektriny. Skonštatoval, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chce ísť novelou zákona údajne cestou deregulácie, pokiaľ ide o konečnú cenu pre domácnosti a malé a stredné podniky. To podľa neho môže spôsobiť, že ceny týchto komodít pôjdu na Slovensku prudko hore.

Zároveň dodal, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dal do pripomienkového konania vyhlášku, kde navrhuje, aby sa pri G-komponente o dve tretiny znížil tento poplatok pre výrobcov elektrickej energie, a to napríklad pre tých, čo vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.

"Pokiaľ sa nezačneme zaoberať týmto prudkým nárastom ceny energií, ak k tomu ešte necháme vašu novelizáciu zákona o energetike, ak k tomu ešte necháme návrh vyhlášky z dielne úradu pre reguláciu, tak môžem s plnou vážnosťou povedať, že cena elektriny pre domácnosti a malé a stredné podniky na konci dňa pôjde hore o 25 %," varoval Fico. Pokiaľ štát robí dobrú regulačnú politiku, je podľa jeho slov schopný dostať zvyšovanie cien elektriny do prijateľnej úrovne.

Zdroj: Topky - Maarty

Pýtal sa tiež, z akých dôvodov prudko stúpa plyn. "SR má jednu z najrozsiahlejších plynofikácií na svete," podotkol Fico s tým, že treba robiť všetko pre to, aby ľudia plyn využívali. Ak ani v prípade plynu vláda nebude nič robiť, náklady domácností môžu podľa neho stúpnuť až o 150 eur, ak je plyn využívaný aj na kúrenie, nielen na varenie. "Na konci dňa zistíme, že balíček, ten negatívny, ktorý ľudia dostanú v roku 2022, keďže vláda na nič nereaguje, môže byť okolo 300 – 400 eur," zhrnul Fico.

Dotkol sa aj témy sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2. Slovensko má podľa jeho slov garantované určité veci do roku 2028. "Ale ak v roku 2028 tá základná zmluva medzi Gazpromom a Eustreamom vyprší a reálne bude fungovať na 100 % už Nord Stream 2, v takomto prípade sa môže stať, že Slovensko príde o výrazné príjmy do štátneho rozpočtu," upozornil.

Vláda môže v energetike robiť len rozumné rozhodnutia

Vláda môže v energetike robiť len rozumné rozhodnutia do budúcnosti. Uviedol to podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR venovanej rastúcim cenám energií.

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) je podľa Sulíka na Slovensku takmer najvyššia v Európe. "Nedivte sa pán Fico, keď poviem, že TPS je dnes vysoká, lebo Fico. Keď vy prídete, čo sme my ako vláda za rok a pol spravili. My môžeme robiť len rozumné rozhodnutia do budúcna. My to nevieme okamžite zmeniť," uviedol Sulík, poukazujúc na opatrenia, najmä pri obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré prijímali vlády pod vedením Roberta Fica (Smer-SD).

"Kedy nebolo vašich katastrofálnych rozhodnutí, tak toto sme tu dnes (v energetike) nemuseli mať," povedal ďalej Sulík na adresu bývalého premiéra Fica.

TPS podľa Sulíka rástla napríklad aj preto, že sa vláda v minulosti zaviazala k znižovaniu CO2 a zároveň platila rok čo rok peniaze na podporu ťažby uhlia. "Na ťažbu uhlia ide ročne 120 miliónov eur. Toto sme zdedili, do roku 2030 sa musí dotovať ťažba uhlia. Strane SaS sa tento termín podarilo cez Európsku komisiu znížiť na rok 2023. To je dobrý úspech, ale v tomto momente nespravíme s vysokou cenou TPS nič," spresnil Sulík.

Kritika bývalých vlád

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) a podpredseda výboru Radovan Kazda (SaS) vyčítajú situáciu v energetike bývalým vládam. Kazda počas diskusie v Národnej rade (NR) SR na mimoriadnej schôdzi k cenám energií uviedol, že za posledný rok sa súčasnej vláde podarilo viacero zmien. Kremský zas na tlačovej konferencii navrhoval tri opatrenia na zníženie dôsledkov nárastu cien energií.

Kazda deklaroval, že rezort hospodárstva a vytvorená pracovná skupina pracujú, komunikujú s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tvrdí, že konajú v rámci zákonných kompetencií. Vyzdvihol pritom viaceré zmeny, ktoré sa už podarilo presadiť, napríklad prolongácia podpory pre solárne elektrárne, ale aj zefektívňovanie chodu štátnych teplární. Opozícii vyčíta zlý stav, v akom ich zanechala.

Podľa vlastných slov nevidí dôvod, aby opozícia iniciovala mimoriadnu schôdzu k rastu cien energií či k ohrozeniu finančných záujmov SR v súvislosti s otvorením prevádzky medzinárodného plynovodu Nord Stream 2. Tvrdí, že aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už viackrát hovoril o plánoch v tejto oblasti. Poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) reagoval, že opozícia chcela poznať konkrétne riešenia a plán vlády.

Kremský označil vysoké ceny energií za "trpké ovocie" vlád, v ktorých boli predstavitelia Smeru-SD a Hlasu-SD. Vyčíta im "skorumpovanú podporu" solárnych energií, dotácie výroby energie z hnedého uhlia pre súkromné firmy, neporiadok pri dostavbe Mochoviec a podobne. Verí, že súčasná garnitúra bude pracovať na zmierňovaní dôsledkov rastu cien energií. Presadiť chce tri body s týmto zámerom - rokovanie s Nemeckom a USA o kompenzáciách po spustení plynovodu Nord Stream 2, znižovanie "nafúknutých" distribučných poplatkov pri plyne a elektrine či zníženie tarify za prevádzkovanie systému, aby čo najmenej platili obyvatelia a malé firmy a časť platil štát, napríklad z envirofondov.

Na zamedzenie energetickej chudobe si vie predstaviť aj istú formu priamej pomoci či formou energetických šekov. Hrozí podľa neho, že ľudia, ktorí nebudú mať peniaze na zdražené energie, mohli by spaľovať odpad či kradnúť drevo. Myslí si, že sa dá nájsť kľúč na prerozdeľovanie formy pomoci.