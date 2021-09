Školy v bordových OKRESOCH majú problém: Nevedia, ako majú fungovať! COVID automat nie je vyhláška

BRATISLAVA - Situácia v okresoch sa začína zhoršovať a čoskoro zrejme príde vrchol tretej vlny. Zatiaľ nevieme, v akej sile udrie ani ako dlho bude trvať, no jedno je jasné. Pravidlá sú určené a k lockdownu a ani zatváraniu škôl by už nemalo dôjsť. Problém však majú základné umelecké školy. Ako majú fungovať?

Na problematiku fungovania základných umeleckých škôl (ZUŠ) upozornila iniciatíva Dajme deťom hlas na svojej webovej stránke. V bordovej farbe máme momentálne päť okresov a od budúceho týždňa ich zrejme bude ešte viac. Kým pravidlá pre školy sú podľa nich relatívne jednoznačné, riaditelia ZUŠ nie vždy vedia, ako majú fungovať.

ZUŠ nevedia, ako majú fungovať

"Dokumenty sú zmätočné a oni to riešia rôzne. Volali sme s niektorými ZUŠ – riaditelia/ľky chcú učiť prezenčne a urobiť všetko preto, aby mohli. Hoc zmenšiť skupiny," napísala na stránke Andrea Hajdúchová z iniciatívy. Hľadali odpoveď, ktorá vyhláška upravuje postavenie ZUŠ a zaväzuje obmedziť alebo nejakým spôsobom upraviť normálny režim v bordovej farbe.

Ani jedna zo súčasne platných vyhlášok fungovanie ZUŠ neupravuje a podľa Hajdúchovej nemajú dôvod riadiť sa podľa aktuálnych vyhlášok. "ZUŠ nemajú dôvod riadiť sa vyhláškou ÚVZ SR č. 240 – tá neupravuje fungovanie škôl, ale fungovanie prevádzok – obchodov, reštaurácii, fitiek, wellnesov či plavárni. A dovoľuje prevádzkam v rôznej miere „prezenčný“ chod i v bordovej farbe," uviedla.

Špeciálne vyhlášky pre školy neexistujú

"Ak by ZUŠ išli podľa vyhlášky UVZ SR 241 o hromadných podujatiach, stále nemusia riešiť zatváranie svojich brán. Ak by organizovali tanečný či divadelný nácvik alebo výučbu hudobnej teórie ako hromadné podujatie – stále by v režime základ (teda aj neočkovaní deti nad 12 rokov) v bordovej farbe učili skupinu 6 detí. Deti do 12 rokov ako „kompletne očkované“ by chodili do ZUŠ bez obmedzení. A to nielen v bordovej, ale aj v čiernej farbe," uviedla. Špeciálna vyhláška pre školy neexistuje.

"ÚVZ SR nám potvrdil, že „špeciálne vyhlášky pre školy neexistujú,“ a odkázal nás späť na školský automat. O tom sme už hovorili, covid automat nie je právny predpis, je to metodika a má odporúčací charakter," uviedla. "V skutočnosti dnes žiadny právny predpis nenariaďuje ZUŠ učiť dištančne pri skupinových formách vyučovania," dodala.

Fungovanie upravuje COVID automat

COVID automat určuje pre ZUŠ v 2. stupni varovania buď prezečnú individuálnu formu čo sa týka zaverečných skúšok, prezenčnú formu s obmedzením, teda do 20 osôb v rámci OTP (očkovaní, testovaní a tí, čo COVID prekonali) alebo 60 plne očkovaných osôb alebo dištančne skupinovo. Pravidlá v školskom automate majú formu odporúčania.

Zo školského automatu pritom vyplýva, že sa ZUŠ riadia podľa platného COVID automatu. V zelenej aj v oranžovej fáze školekého automatu sa uvádza, že ZUŠ aj centrá voľného času zabezpečia prevídzku podľa platného COVID automatu. "V brodovej a čiernej farbe okresu je prevádzka zabezpečená individuálnou alebo dištančnou formou," uvádza sa v automate.

ZUŠ v bordových okresoch sa vo väčšine riadia podľa COVID automatu a pristúpili na prezenčné vyučovanie vo forme OTP s 20 žiakmi. Jednou z nich je aj ZUŠ v Starej Ľubovni, Rožňave či v Skalici.

S otázkami sme oslovili aj ministerstvo školstva. Ten zdôraznil, že ZUŠ, ale aj centrá voľného času či poradenské centrá sa riadia podľa farby okresy rovnako, ako všetky ostatné prevádzky či podujatia, pre ktoré je COVID automat záväzný. "Podľa školského semaforu sa deti v oranžových a červených okresoch prezenčne zúčastňujú na mimoškolských aktivitách v jazykových školách, ZUŠ či CVČ na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti," uviedol pre Topky tlačový odbor ministerstvo školstva.

Krúžkovú činnosť odporúčajú realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. "V bordových okresoch sa tieto aktivity uskutočňujú prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením alebo dištančne skupinovo, pričom je potrebné zdôrazniť, že režim OTP platí iba pre vysoké školy a internáty. Športové tréningy pre deti a mládež, skupinová výučba ZUŠ, umelecké a ďalšie rozvojové aktivity sa riadia podľa farieb okresov podľa COVID automatu, ktorý bol prijatý uznesením vlády SR," dodal rezort.

Školský automat je len odporúčaním

Rezort školstva im potvrdil, že školský automat je len odporúčania ZUŠ-kám odporúča učiť v troch spomínaných formách, ktoré sú uvedené v COVID automate. "Pýtali sme sa aj, čo znamená prezenčne s obmedzením a odpoveď znie zabezpečiť čo najmenšie premiešavanie žiakov rôznych základných škôl," uviedla s tým, že školský automat neodporúča ZUŠ uplatňovať OTP režim.

"OTP režim naozaj nemá čo robiť v školách, v #dajmedetomhlas sme presvedčení, že sa vôbec nemá týkať detí, nielen v ZUŠ, ale ani pri iných organizovaných športových a umeleckých aktivitách. Ak to myslíme s duševným a fyzickým zdravím detí a mladých ľudí vážne, musia chodiť nielen do školy, ale aj do ZUŠ, aj na šport, do tanečnej, na dramatický a pod," ozrejmila.

Školy nemajú zariadenia na dištančné vzdelávanie

Okrem toho sa niektoré ZUŠ boria s mnohými ďalšími problémami. "Nemajú zariadenia na dištančné vyučovanie (ak majú, tak väčšinou vlastné), nemôžu učiť na základných školách a v škôlkach ako pred pandémiou, lebo tie sa často boja vpustiť do budovy tretie osoby. A minimálne o týchto žiakov v pandémií prichádzajú," napísala na webe Hajdúchová s tým, že presnejšie dopady zatiaľ nepoznajú.