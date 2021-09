NRSR odmietla skoršie rokovanie o zmene pri referende: Pellegrini vyzval monitorovaciu skupinu na odchod

Ak by navrhovaná zmena rokovacieho poriadku prešla, predseda parlamentu by vo výnimočných situáciách mohol zaradiť na schôdzu aj taký návrh, od ktorého predchádzajúceho odmietnutia neuplynula stanovená šesťmesačná lehota na jeho opätovné prerokovanie. Poistkou pred prípadnou svojvôľou šéfa NRSR malo byť schvaľovanie návrhu na zaradenie tohto bodu do programu schôdze poslancami.

Pellegrini kritizoval postup monitorovacej skupiny EP, vyzval ju na odchod

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a expremiér Peter Pellegrini kritizoval postup monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu (EP) pre demokraciu, právny štát a základné práva pri návšteve na Slovensku. Namieta, že sa jej členovia nestretli so zástupcami opozície, iba koalície. Hovorí o tendenčnom prístupe. Vyzval ich, aby opustili SR a nevydávali tendenčné správy.

"Nemieni sa stretnúť a nestretla sa s relevantnými subjektami z opozície, čo považujem za absolútnu chybu. Preto si myslím, že akékoľvek závery tejto misie sú irelevantné a budú jednostranné," vyhlásil a odporučil "holandskej europoslankyni so svojimi kumpánmi", aby si "zbalili kufre", a keď mienia na Slovensku pôsobiť tendenčne a jednostranne, aby odleteli späť do Bruselu a voči Slovensku nevydávali žiadne vyjadrenia ani hodnotiace správy. "Tak ako účelovo chodili na Slovensko predtým, tak v tom pokračujú aj dnes," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini považuje za neprípustné, aby sa akákoľvek takáto skupina zo zahraničia na Slovensku stretávala len s tým, s kým chce, a na základe toho vydávala stanoviská. Odmieta krivenie obrazu o Slovensku. Pýta sa, či sa členovia skupiny zaujímali aj o aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách a či sa k tomu vyjadrí. "Na základe toho, s kým sa stretli, sa toto všetko asi ťažko dozvedia," poznamenal s tým, že ide o zneužitie právomoci poslanca EP.

Na Slovensku je od utorka (21. 9.) delegácia poslancov EP z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Cieľom sedemčlennej delegácie pod vedením holandskej europoslankyne Sophie in 't Veldovej (Obnovme Európu) je zhodnotiť dodržiavanie zásad právneho štátu v krajine. Vedúca skupiny v stredu na tlačovej konferencii vyjadrila plnú podporu dočasne poverenému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, ako aj vyšetrovateľom a prokurátorom.

V rámci dvojdňového programu mala delegácia na pláne aj stretnutie s rodinami zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, diskusiu so zástupcami občianskej spoločnosti, novinármi aj vysokými štátnymi predstaviteľmi.