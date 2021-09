Strana Most-Híd zaniká: Bude súčasťou spoločnej strany Aliancia

"Podarilo sa nám schváliť všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na založenie budúcej strany Aliancia," povedal podpredseda strany Marián Tóth s tým, že by chceli docieliť, aby maďarská menšina i ďalšie kooperujúce národnosti mali zastúpenie v Národnej rade (NR) SR.

Ostrá výmena názorov na sneme

Na sneme viedli delegáti podľa Agócsa ostrú výmenu názorov a ťažkú diskusiu. Napokon prijali dokumenty, na ktorých sa dohodli s ďalšími maďarskými mimoparlamentnými stranami SMK a Spolupatričnosť. "Podarilo sa nám vyrokovať podmienky, ktoré budú garanciou toho, že budeme vedieť aj v budúcnosti presadzovať myšlienky, okolo ktorých táto strana vznikla. Je to idea spolupráce medzi maďarskou menšinou a ďalšími menšinami, ale aj s majoritou," priblížil.

Zdroj: Facebook/Most-Híd (Híd-Most)

"Dnešným dňom síce de iure strana Most-Híd odsúhlasila, že zaniká, ale bude ďalej žiť ako platforma," povedal Agócs s tým, že v stanovách je zakotvená autonómia jednotlivých platforiem. Dodal, že platforma bude môcť do budúcna presadzovať, aby bolo Slovensko naďalej zakotvené v EÚ a NATO, ako aj potreby v regionálnom rozvoji. "Po dnešku je lopta na strane SMK. Ak doteraz vyrokované dokumenty v nezmenenej forme zajtra odsúhlasia, už nám nič nebude brániť v tom, aby sme založili spoločnú zjednocujúcu stranu," dodal.

Pri príprave spoločných dokumentov riešili podľa Agócsa viacero otázok. SMK prišlo podľa neho napríklad s otázkou autonómie. "Vyjednali sme, že budeme bojovať o revíziu administratívneho členenia Slovenska, skôr na úrovni žúp, aby bolo viac prihliadané na etnografické, historické a geografické podmienky v regiónoch, a že budeme presadzovať samosprávnosť menšín aj na úrovni miestnych, župných samospráv a ich participáciu na legislatívnych procesoch aj participáciu ako takú," priblížil.

Spolupráca s ĽSNS sa vylučuje

Agócs dúfa, že by v parlamentných voľbách mohli ako Aliancia dosiahnuť okolo šesť percent hlasov. Zo spolupráce vylučuje ĽSNS a mimoparlamentnú Republiku. Dodal, že úpadok strany Most-Híd bol ovplyvnený koalíciou so Smerom-SD, preto hovorí "skôr nie ako áno" spolupráci s touto stranou, no "nemá poverenie takéto vážne verdikty vyslovovať na tomto fóre".

Okrem stanov prijal Most-Híd aj základné princípy, základné ciele, konkrétne ciele a zmluvu o zlúčení zúčastnených strán. Dokumenty má na svojom sneme v nedeľu (19. 9.) v Rimavskej Sobote schváliť aj SMK. Deklaráciu o vytvorení spoločného politického subjektu podpísali SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť ešte v auguste minulého roka.