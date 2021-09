V parlamente mimoriadne rokuje brannobezpečnostný výbor: Spúšťačom je situácia v polícii, niektorí hovoria o tlaku

Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Krúpa ešte v pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie výboru k dianiu v polícii. Výbor sa koná aj dnes, pričom na tom dnešnom sa rozhodlo tiež o tom, že jeho konanie a priebeh bude neverejný.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Vzhľadom na posledné zatýkania, na situáciu spojenú so spochybňovaním vyšetrovaní či so zverejňovaním spisov z polície a prokuratúry, som sa rozhodol, že je najvyšší čas zvolať mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného výboru. Je potrebné objasniť situáciu v Policajnom zbore, najmä vo svetle vzájomných obviňovaní, zatýkaní a pokusov o zastrašovanie vyšetrovateľov," zdôvodnil ešte začiatkom týždňa Krúpa.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prišlo viacero ľudí, vrátane Daniela Lipšica

Na rokovaní sa nachádza aj poslanec za OĽaNO Marek Šefčík. Ten v statuse popisuje, kto sa na výbore nachádza. "Je tu prvý námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor a ďalší hostia. Je tu okrem členov výboru aj niekoľko ďalších poslancov. Je to právnická debata, ale aj ja ako laik vnímam z diskusie, že zástupca GP a samotný ŠP majú rôzny pohľad napríklad na toľko pretriasané využitie paragrafu 363. Asi by som nemal zachádzať do konkrétností, keďže ide o neverejné zasadnutie... zrejme kompetentní budú hovoriť stanoviská novinárom po výbore," píše.

Oznámenie o zvolaní výboru prišlo po pondelkovej informácií, že ÚIS mal zadržať niekoľko vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z kauzy Očistec. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) to vníma ako účelovú akciu. Neprekvapuje ho, že prípad dozoruje bratislavská krajská prokuratúra, "ktorá účelovo obvinila aj policajného prezidenta" Petra Kovaříka. Dodal, že každým dňom rastie jeho presvedčenie o špinavých hrách v pozadí. ÚIS vyšetruje údajné manipulovanie svedeckých výpovedí.