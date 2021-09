ONLINE Svätý otec František prišiel do Prešova: Obrovské davy ľudí čakajúcich už od polnoci!

pápež František v nedeľu prišiel na Slovensko na oficiálnu návštevu

pondelok strávil v hlavnom meste, kde navštívil viacero posvätných miest a stretol sa s prezidentkou, predstaviteľmi vlády a predsedom parlamentu

pápež František trávi utorok na východnom Slovensku, svoj program začal v Prešove, postupne sa presunie do Košíc a navštívi aj Lunix IX.

10:20 Svätý otec začína slúžiť svätú liturgiu.

10:11 Každú chvíľu začne pápež František v Prešove slúžiť svätú liturgiu.

9:55 Svätý otec dorazil k pódiu pred Mestskou športovou halou v Prešove. Veriacich zdraví z papamobilu.

9:47 Pápež prichádza do Prešova.

9:39 Bochník chleba, ktorý patril k darom prezidentky Zuzany Čaputovej pápežovi Františkovi pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku, upiekli mladí trnavskí pekári. Na jeho vrchnú kôrku vyrezali symbol kríža.

"Piecť chlieb na túto príležitosť bolo pre nás obrovskou poctou, ale aj záväzkom. Privítanie takej významnej osobnosti naším chlebom patrí medzi tie momenty, ktoré si budeme určite pamätať a s hrdosťou na ne spomínať. Sme veľmi vďační za dôveru, je to tiež signálom, že náš produkt ľuďom chutí. Poctivý chlieb totiž spája,“ uviedla Zuzana Fajta z Trnka Gastronomy.

9:30 Veriaci pre pápeža Františka vstávali skoro ráno.

9:29 Polícia kontroluje dopravnú situáciu na mieste.

9:14 Pápež František pricestoval v utorok ráno v rámci svojej návštevy Slovenska na východ krajiny. Z košického letiska cestuje do Prešova, kde bude koncelebrovať svätú liturgiu. Neskôr sa v Košiciach na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a na štadióne Lokomotíva s mladými. Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať – homília Svätého Otca, bude pred prešovskou mestskou športovou halou od 10.30 do 12.30 h, po nej sa presunie späť do Košíc.

9:10 Veriacich pri vstupe do areálu kontrolujú príslušníci policajného zboru.

8:44 Na mieste je mimoriadne veľa čakajúcich veriacich.

Prípravy začali v predstihu, niektorí čakali už od polnoci!

Pred Mestskou športovou halou v Prešove vrcholia prípravy na príchod pápeža Františka, ktorý tam o 10.30 h odslúži liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.

"Myslím si, že všetko máme pripravené. Doťahujú sa posledné veci, ako je zázemie sakristie pre Svätého Otca, červený koberec a tak ďalej. Sme pripravení a plní radosti a takého otvoreného srdca pre všetko, čo Svätý Otec povie," uviedol hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Príchody ľudí začali už o tretej ráno!

Brány do areálu boli pre pútnikov otvorené od polnoci. Ako povedal, okolo 3.00 h začali prichádzať vo väčšom množstve. "Bolo zaregistrovaných vyše 450 kňazov, okolo 44 biskupov, z toho sú štyria kardináli. Takisto čo sa týka rehoľníkov, tak tých bolo zaregistrovaných 120," priblížil Pavlišinovič. Aktuálny počet pútnikov, ktorí prišli do Prešova, uviesť nevedel. Kapacita areálu je 50.000 ľudí.

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho, ktorú bude slúžiť, nie je pápežovi Františkovi neznáma. Ešte ako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, SJ bol totiž ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne. "Archijerejská sv. liturgia znamená, že jej predsedá archijerej, teda biskup. My budeme mať medzi sebou námestníka Krista, najvyššieho veľkňaza katolíckej cirkvi. Archijerejská sv. liturgia bude prebiehať tak, že Svätý Otec v určitých momentoch bude mať svoje vstupy, ktoré bude prednášať po latinsky. Ako vieme, tak Svätý Otec ani rímskokatolícke omše nezvykne spievať, takže bude recitovať jednotlivé vstupy. Väčšinou pôjde o požehnania. Bude požehnávať dreveným vyrezávaným krížom , ktorý mu odovzdá otec arcibiskup hneď na začiatku, keď príde. Tento kríž zároveň bude aj jedným z darov, ktoré dávame my gréckokatolíci Svätému Otcovi," priblížil Pavlišinovič.

Sväté prijímanie od 230 kňazov

Ďalšie časti svätej liturgie budú prednášať jednotliví biskupi Rady hierarchov, arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a sufragánni biskupi vladyka Cyril Vasiľ a vladyka Peter Rusnák. Sväté prijímanie bude rozdávať 230 kňazov a každému z nich budú asistovať dvaja dobrovoľníci. "Keďže budeme rozdávať prijímanie pod obojakým spôsobom, bude podané každému veriacemu individuálnou jednou lyžičkou," dodal hovorca.

Pápež František po svätej liturgii v Prešove zavíta v utorok aj na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.