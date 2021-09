Športová cestovná kancelária ponúka voľné pracovné pozície: Hľadajú práve vás?

Milujete šport a cestovanie? Ste komunikatívna osoba a kontakt s ľuďmi vám nerobí žiaden problém? Táto ponuka by vás mohla zaujať. Cestovná kancelária FutbalTour, ktorá sa venuje najmä organizácii zájazdov na športové podujatia, predovšetkým futbalové zápasy hľadá do svojho tímu nových kolegov. Myslíte si, že práca v cestovnej kancelárii by mohlo byť niečo pre vás? Pripravte si životopis a pozrite sa, aké pozície sú momentálne voľné.