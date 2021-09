AKTUÁLNE Inšpekcia zadržala vyšetrovateľov najzávažnejších káuz: Prvé REAKCIE! V putách skončil aj Čurilla

archívne video

Vojna v polícii pokračuje! Policajná inšpekcia v pondelok ráno zadržala štyroch ľudí. Medzi nimi je aj bývalý šéf tímu Božie mlyny Ján Čurilla, ale aj vyšetrovateľ z kauzy Očistec Pavol Ďurko, Štefan Mašina a Milan Sabota. V prípade policajnej akcie Očistec bol zadržaný aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ale aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý bol vyšetrovateľmi označený za hlavu organizovanej zločineckej skupiny.

O zadržaní vyšetrovateľov informoval portál Aktuality.sk. Ďalším zadržaným má byť podľa portálu aj vyšetrovateľ, ktorý nedávno riešil podozrenie voči inšpekcii a Slovenskej informačnej službe. Jeho uznesenie o začatí trestného stíhania zrušil námestník generálneho prokurátora Maroša Žilinku Jozef Kandera. Využil na to paragraf 363. Prípad zadržania vyšetrovateľov dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave.

Úrad inšpekčnej služby zasahoval už v júli. Obvinení z krivých výpovedí boli Csaba Dömötör, Matej Zeman a Peter Petrov. Dömötöra už podmienečne odsúdili. Akcia inšpekčnej služby bola vtedy prerušená a dočasný riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Peter Scholtz pozastavil činnosť vedúcej skupiny Diane Santusovej. Tej navrhovali aj aby podstúpila detektor lži. Činnosť tímu, ktorý vyšetruje manipulovanie výpovedí, pozastavená nebola.

Blaha hovorí o narafičených udavačoch

Poslanec Smeru Ľuboš Blaha reagoval na ranný zásah inšpekcie na sociálnej sieti. "Záťah na Čurillu a ďalších vyšetrovateľov NAKA je jasný dôkaz, že systém narafičených udavačov bol odhalený a lipšicovská mafia dostala po pysku," myslí si Ľuboš Blaha zo Smeru. "Čo je najstrašnejšie, kvôli mafiánskym sieťam v polícii zomrel aj Milan Lučanský a trpeli mnohí nevinní ľudia," dodal.

Mimoriadny výbor k vojne v polícii

Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru k situácii v polícii. Pozvať chce riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza. Termín zasadnutia výboru oznámi čoskoro, informoval na sociálnej sieti.

"Vzhľadom na posledné zatýkania, na situáciu spojenú so spochybňovaním vyšetrovaní či so zverejňovaním spisov z polície a prokuratúry, som sa rozhodol, že je najvyšší čas zvolať mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného výboru. Je potrebné objasniť situáciu v Policajnom zbore, najmä vo svetle vzájomných obviňovaní, zatýkaní a pokusov o zastrašovanie vyšetrovateľov," zdôvodnil Krúpa.

Reaguje aj minister vnútra

Minister vnútra Roman Mikulec vidí za zadržaním vyšetrovateľov NAKA účelovú akciu a pokračovanie snáh o zastrašovanie. "Som skutočne znepokojený tým, čo sa deje. Vnímam to ako ďalšiu účelovú akciu po tom, ako za záhadných okolností unikol z NAKA realizačný návrh na päticu mien za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Považujem to za pokračovanie snáh o zastrašovanie vyšetrovateľov a moje vnútorné presvedčenie o špinavých hrách v pozadí, rastie každým dňom. Neprekvapuje ma, že prípad dozoruje krajská prokuratúra, ktorá účelovo obvinila aj policajného prezidenta," vyjadril sa pre Topky minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dokument, o ktorom Mikulec hovorí, máme v redakcii k dispozícii. Ide o návrh začatia trestného stíhania zo 6. septembra. Trestné stíhanie sa malo týkať bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, vyšetrovateľky Diany Santusovej, bývalého člena NAKA Jána Kaľavského a Michala Vyšvádera a Martina Ciriaka. Santusová je aktuálne postavená mimo službu.

V dokumente sa ďalej uvádza, že ide o skupinu, ktorú mal riadiť muž pod prezývkou "Pán X". Tak volajú Petra Košča, ktorý je obvinený z podplácania bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a momentálne je na úteku. Z dokumentu vyplýva, že organizovaná skupina sa mala podieľať na zastavení aktuálnych trestných konaní a zatlačiť na kajúcnikov, ktorých mali dostať naspäť do väzby. Tam ich potom mali naviesť na to, aby krivo svedčili voči vyšetrovateľom pracovnej skupiny Očistec a Félix. Návrh na začatie trestného konania je podpísaný dočasným riaditeľom bratislavskej pobočky NAKA Igorom Sukupčákom. Do realizácie sa však nedostal.

Remišová čaká na generálnu prokuratúru

Predsedníčak strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že chaos v bezpečnostných zložkách vyhovuje len organizovanému zločinu. Uviedla to v statuse na sociálnej sieti. "V čase, keď je pozornosť verejnosti upriamená na návštevu pápeža Františka na Slovensku, policajná inšpekcia pod dozorom krajskej prokuratúry v Bratislave zadržala kľúčových vyšetrovateľov najväčších korupčných káuz. Cez krajskú prokuratúru v Bratislave sa realizuje v poslednej dobe viacero zvláštnych operácií, cez zásah inšpekcie až po obvinenie policajného prezidenta. Už niekoľko mesiacov so znepokojením sledujem pokračujúce útoky na vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí našli odvahu stíhať ľudí na najvyšších miestach v polícií, na prokuratúre, ale predovšetkým ľudí blízkych Robertovi Ficovi a strane Smer," napísala Remišová.

Zdroj: Topky - Maarty

"Je zvláštne, že stíhania vyšetrovateľov dozoruje stále tá istá krajská prokuratúra v Bratislave, podriadená priamo generálnej prokuratúre. Je zvláštne, že dnes jedna zložka prokuratúry dokáže ísť proti celému trestnému systému Slovenskej republiky. Nikto z nás nečakal, že sa očista Slovenska od korupčnej chobotnice podarí bez problémov. Ak sa ale ukáže, že stíhania policajtov najväčších káuz bývalej garnitúry sú účelové, Slovensko má obrovský problém, z ktorého sa nemusí spamätať. Takéto hry totiž vyhovujú ľuďom, ktorí sa už mesiace snažia vyšetrovanie spochybniť, sabotovať a dosiahnuť prepustenie "svojich ľudí" na slobodu. Od generálnej prokuratúry očakávam okamžité dôkladné vysvetlenie a odôvodnenie týchto postupov," dodala.

Správu aktualizujeme.