ONLINE pápežov druhý deň na Slovensku: Čaká ho stretnutie s členmi vlády, nie všetci politici prídu

pápež František v nedeľu o 15:30 priletel na Slovensko

Svätý otec sa na letisku privítal s viacerými štátnymi predstaviteľmi vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej, predsedu parlamentu Borisa Kollára či predsedu vlády Eduarda Hegera a iných predstaviteľov katolíckej cirkvi na Slovensku

v Bratislave dnes pre bohatý program Svätého otca očakávame dopravné obmedzenia

stretnutie so Svätým otcom dnes začína v prezidentskom paláci

pápež na Slovensku pobudne do stredy 15. septembra, navštívi ešte Košice, Prešov a Šaštín

9:28 Na stretnutí s pápežom sa nachádzajú aj také mená ako expremiérka Iveta Radičová, bývalí prezidenti Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska, župan a bývalý minister obrany za Smer-SD Jaroslav Baška či bývalý poslanec NR SR Gyula Bárdos. Takmer všetci z nich majú nasadené rúška.

9:16 Pápež sa na nádvorí paláca opäť zvítal s predstaviteľmi štátu a cirkvi a po boku prezidentky zamierili dovnútra paláca. Čaputová sa so Sv. otcom presunula na stretnutie medzi štyrmi očami do zlatého salóna. Prítomný tam bude aj tlmočník, pretože Čaputová bude počas schôdzky hovoriť v slovenskom jazyku a pápež v talianskom. Obvykle je na osobný rozhovor so Svätým Otcom vyhradených 15 minút, hlava štátu však dostala "nadpriemerný čas". Nasledovať bude stretnutie Svätého Otca s úzkou rodinou Čaputovej v Zelenom salóne Prezidentského paláca.

9:00 Viacerí hostia sú už pripravení na začiatok oficiálneho stretnutia s pápežom v prezidentskom paláci. Prítomní sú viacerí hostia z najaktuálnejších sfér spoločenského a aj politického života na Slovensku.

Niektorí pozvánky dostali, no neprídu

Sú tu však aj poslanci, ktorí síce pozvánku dostali, no pre nezaočkovanosť sa podujatia nemôžu alebo nechceli zúčastniť. Medzi takých patrí napríklad aj exposlanec ĽSNS Miroslav Radačovský.

Kotleba rovnako nepríde, nie je zaočkovaný

Keď už sme pri kotlebovcoch, pozvánku dostal dokonca aj líder ĽSNS Marian Kotleba, no rovnako nepríde. "Pozvánku sme dostali, avšak ako podmienka účasti bolo zaočkovanie, tak sme to, prirodzene, odmietli," napísal pre portál Aktuality Kotleba.

Hlasisti prídu bez Pellegriniho

Na podujatí sa tiež priamo nezúčastní ani líder mimoparlamentného hlasu a expremiér Peter Pellegrini, ktorý podľa všetkého ešte stále nie je zaočkovaný a to je rovnaká prekážka pri stretnutí sa so Sv. otcom. Hlas ale posiela na stretnutie s pápežom dvoch svojich zástupcov, a síce Erika Tomáša a zrejme aj Richarda Rašiho.

Dnes má pápež opäť bohatý program

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a pápež František vystúpia dnes, t. j. v pondelok 13. septembra o 10.00 h s príhovormi na stretnutí v Prezidentskej záhrade v Bratislave. Na podujatí, ktoré sa uskutoční po oficiálnom uvítacom ceremoniáli, sa zúčastní približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života.

Okrem najvyšších ústavných činiteľov, členov vlády SR, zástupcov Národnej rady SR a poslancov Európskeho parlamentu, či bývalých prezidentov, budú prítomní aj predstavitelia najvýznamnejších štátnych a verejných inštitúcií, predstavitelia akademickej a vedeckej obce, lekári, zdravotníci a záchranári, predstavitelia stavovských, náboženských a cirkevných organizácií, predstavitelia samosprávy a ozbrojených síl, predstavitelia kultúrnej obce a médií, športoví reprezentanti, predstavitelia politických strán, menšín a zástupcovia neziskových organizácií a členovia diplomatického zboru.

Oficiálny uvítací ceremoniál sa uskutočňuje na prednom nádvorí Prezidentského paláca. Po súkromnom stretnutí prezidentky SR s pápežom Františkom v Zlatom salóne, pápež pozdraví aj členov najbližšej rodiny prezidentky SR a napokon si osobne vymenia dary v Zelenom salóne Prezidentského paláca.