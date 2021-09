Útoky na Dvojičky zmenili naše vnímanie: Premiér Heger vyjadril obavy! Naď hovorí o odhodlaní brániť demokraciu

BRATISLAVA - So spomienkou na brutálny čin spred dvoch dekád v USA sa ešte s väčšou obavou prizerám na situáciu v Afganistane, vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch. Považuje za potrebné Afganistan stabilizovať, aby sa opätovne nestal útočiskom terorizmu. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Myslím dnes na všetkých, ktorí prišli o svoj život, na všetkých, ktorí prišli o blízkych, a na všetkých hrdinov, ktorí okamžite prejavili odvahu, solidaritu a nebojácne na mieste činu zasiahli," napísal predseda vlády. Spoločným cieľom by mal byť podľa Hegera svet, v ktorom sa každý bude cítiť slobodný a dostane šancu prežiť kvalitný život. "Idealizmus? Áno. No napriek tomu si práve z úcty k tým, ktorí zbytočne prišli o život pri teroristických útokoch, vojnách či v bojoch za slobodu, dovolím ostať idealistom," poznamenal.

Premiér pripomenul, že náraz dvoch lietadiel do veží Svetového obchodného centra si vyžiadal takmer 3000 mŕtvych a približne dvojnásobok zranených. "Tým sa tragédie neskončili - ľudia napokon zomierali aj v Pentagóne a nezabudnime ani na statočný zápas cestujúcich s teroristami počas letu 93, ktorý sa skončil v pensylvánskom poli," doplnil.

V sobotu si USA pripomínajú 20. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC), prezývaných Dvojičky, v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Títo muži boli Saudskoarabi, rovnako ako vodca al-Káidy Usáma bin Ládin. Jeho teroristická sieť zorganizovala tento útok na USA na svojej základni v Afganistane.

Pád Dvojičiek zmenil potrebu posilnenia mechanizmov na obranu štátov

Pád Dvojičiek v New Yorku bol udalosťou, ktorá zmenila vnímanie a potrebu posilnenia mechanizmov na obranu štátov, a to na pozadí kolektívnej obrany. Pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na sociálnej sieti.

Jedenásty september roku 2001 je podľa Naďa dňom, keď sa do životov ľudí zapísal pojem terorizmus viac ako predtým. Zároveň je dňom, keď sa hranice solidarity a spolupatričnosti posunuli v každom na vyššiu priečku hodnôt. "Spolu so smútkom z medzinárodnej tragédie však nastalo obrovské odhodlanie ešte viac brániť princípy demokracie, ktoré musíme chrániť aj dnes," skonštatoval šéf obrany. Dodal, že je povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa zrak celého sveta neuprel na takúto tragédiu.

Demokratické krajiny si pri teroristických útokoch podľa hnutia OĽANO uvedomili, aká krehká je prosperita a bezpečnosť, ktorú všetci považovali za samozrejmosť. "Útok bol míľnikom v boji proti terorizmu. Tento boj je ťažký. Vedeli sme, že s týmto bojom príde aj veľa obiet a urobia sa aj chyby. Treba si ich priznať a poučiť sa. Ale to neznamená, že treba v boji proti radikálom, ktorí ohrozujú našu slobodu a hodnoty, poľaviť," poznamenal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO).

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) skonštatovala, že globalizácia terorizmu priniesla prísnejšie kontroly, menej slobody, viac strachu a nenávisti. Vojna proti terorizmu všetkým ukázala, že boj za bezpečný svet sa nedá vyhrať len zbraňami. "Výzvy, pred ktorými dnes stojíme, sú komplexnejšie ako pred 20 rokmi. Krajiny, ktoré ctia ideály slobody a mieru, musia vedieť spolupracovať, hoci ich obchodné či iné strategické záujmy môžu byť odlišné," poznamenala Remišová. Dodala, že podobné útoky pripomínajú zraniteľnosť aj najsilnejších krajín sveta a o to je dôležitejšia spolupráca a budovanie vzťahov s partnermi.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek si myslí, že teroristi v mnohom po útoku uspeli, svet je dnes menej slobodný a paranoidnejší. Extrémisti sú ešte radikálnejší, než to bolo pred 20 rokmi. Valášek zároveň doplnil, že pre Slovensko je NATO stále najlepšou bezpečnostnou zárukou, napriek svojim chybám. Slovensko je podľa neho od 11. septembra zraniteľnejšie a osamotenejšie. "A veľmi ma mrzí, že pre väčšinu našich politikov je bezpečnosť stále okrajovou témou, prípadne ju zredukovali na hromženie na migrantov. Čakajú nás ťažké roky a táto krajina si zaslúži poctivú diskusiu napríklad o tom, ako sa môže Aliancia vyhnúť zlyhaniam ako to v Afganistane," poznamenal poslanec.