Opozícia chce odvolávať Máriu Kolíkovú lebo nie je reformný tiger: Vyriešime si to po svojom, odkazuje OĽANO

BRATISLAVA - Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD podajú v piatok návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Na tlačovej konferencii to oznámil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Hovorí o pochybnostiach v súvislosti s jej osobou, poslanci jej vyčítajú, že nie je "reformný tiger". Ďalším dôvodom je to, že už nemá nárok byť ministerkou, keďže odišla zo strany Za ľudí, ktorej patrí kreslo ministra spravodlivosti. Pellegrini ju vyzval, aby odišla z funkcie sama.

Pellegrini avizoval, že pod návrh na iniciovanie odvolávania sa im podpísalo dostatok poslancov. Potrebných je 30 podpisov. Podľa rokovacieho poriadku musí byť schôdza zvolaná do siedmich dní. Pellegrini predpokladá, že návrh na odvolanie Kolíkovej zaradia do programu riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína 16. septembra.

Opozícia sa pokúšala odvolať Kolíkovú už na jar. Pellegrini hovorí, že na jej odchod existovali vážne dôvody, a to podozrenia z klientelizmu či konfliktu záujmov. Pripomenul, že prenájom budovy rezortu spravodlivosti má byť spojený s jej bratom, a preto existujú pochybnosti, či jej konanie nesmerovalo k osobným záujmom. "Toto konanie sa jej dodnes nepodarilo vyvrátiť," povedal. Podozrenia o Kolíkovej sa podľa neho prehĺbili. Pripomenul slová lídra OĽANO a vicepremiéra Igora Matoviča, ktorý mal povedať, že Kolíková spáchala podvod. Pellegrini kritizuje, že aj napriek tomu jej pôsobenie vo vláde Matovič toleruje.

Opozícia tiež kritizuje, že za posledné obdobie neprišla ministerka s novými reformnými návrhmi. "Za pol roka neprišla Mária Kolíková s ničím okrem neustálych hádok a sporov so svojou straníckou kolegyňou, predsedníčkou Veronikou Remišovou," skonštatoval šéf Hlasu-SD.

"Pani Kolíková stratila politickú legitimitu v tejto vláde, pretože prestala reprezentovať stranu, za ktorú kandidovala vo voľbách a ktorá na základe volebných výsledkov obsadila aj post ministerky spravodlivosti," vysvetlil ďalší dôvod na jej odvolanie.

Kolíková v stredu (8. 9.) spolu s členmi jej frakcie v rámci strany Za ľudí oznámila odchod z tejto strany. Odchádzajúci poslanci sa stanú súčasťou klubu SaS. Predseda SaS Richard Sulík deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Vysvetlil, že Kolíková bude členom ministerského klubu SaS a bude aj jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady.

Opozícia návrhom na odvolanie Márie Kolíkovej neprichádza s ničím novým

Opozícia pri návrhu na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej neprichádza s ničím novým. Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO), ktorý odkázal opozícii, že koaličnú zmluvu si vyriešia po svojom. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš avizoval, že prípadné zmeny v koaličnej zmluve si dohodnú najprv s partnermi. Je podľa neho jasné, že pomery sa zmenili prestupom poslancov z klubu Za ľudí do klubu SaS.

"V prípade pána ministra Mikulca, aj v prípade ministerky Kolíkovej opozícia dokáže vzorne recyklovať svoje návrhy, ale neprichádza s ničím novým. Ďakujeme pekne opozícii za starostlivosť o koaličnú zmluvu, zrejme sa im ťažko zvyká, že po dvanástich rokoch už nesedia na koaličnej rade. Ale my si to vyriešime po svojom," skonštatoval Grendel na tlačovej konferencii.

Prípadné zmeny v pomeroch chce OĽANO riešiť najprv s partnermi. Šipoš povedal, že si nechcú najprv robiť tlačové konferencie, ako to urobila SaS. "Tieto veci si budeme riešiť najprv s nimi, budeme to riešiť na koaličnej rade. Jednoznačne trváme na tom, že ak má platiť koaličná zmluva, musí byť dodržaná tak, ako je napísaná. Ak nemá platiť, musíme sa rozprávať, kto aké má počty a komu koľko ministerstiev patrí," povedal s tým, že OĽANO chce, aby sa dodržiavali dohody. "Konkrétne veci budeme riešiť najprv s koaličnými partnermi, keď sa nedohodneme, budeme to komunikovať," doplnil.

