Proces zmeniek pokračuje, Štefan Ágh sa dostavil pred súd: Kováčik a Fiľo o kauze vedeli len z médií

Ako prvý svedok začal vypovedať prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Na proces sa dostavil obžalovaný, jeho substitučná obhajkyňa, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, ako aj podnikateľ Milan Fiľo, ktorý bude vypovedať ako svedok.

V júli vypovedala svedkyňa a znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru z odboru písmoznalectva. Vypovedal aj bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth. V prípade mesiac predtým vypovedali bývalí riaditelia TV Markíza, podnikateľ Jozef Dufčák a iní svedkovia. Prokurátor Šanta sa v júli vyjadril, že proces by sa mohol priblížiť do finále, teda mohlo by sa vyhlásiť dokazovanie za ukončené, pristúpiť k záverečným rečiam a napokon aj k vyhláseniu verdiktu. Ďalšie dve pojednávania sú vo veci naplánované na koniec septembra.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.

Štefan Ágh v minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej 12. januára tohto roka Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.

Ján Kováčik sa o existencii televíznych zmeniek dozvedel v roku 2016 z médií

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik sa o existencii televíznych zmeniek TV Markíza dozvedel v roku 2016 z médií. Uviedol to počas piatkového pojednávania so Štefanom Á. pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku. Svedok sa pridržiaval svojej výpovede z roku 2019. Podľa vlastných slov sa bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska, keď vstúpil do politiky okolo roku 2001, opýtal, či sú ešte nejaké záväzky voči Markíze.

S obžalovaným Štefanom Ághom sa spoznal počas rokovaní s podnikateľom Marianom Kočnerom, keď sa riešil odkup podielu v televízii. Podľa Kováčika približne v roku 2001 spomínal Rusko pri spore aj meno zavraždeného advokáta Ernesta Valka. Ozrejmil, že s advokátom sa niekoľkokrát stretol na spoločenských akciách, a nie pri rokovaniach o podieloch Markízy. Svedok zastupoval v rokovaní o ich odkupe podielnikov.

Zdroj: Maarty

"Ja už som raz vo veci vypovedal a nemám čo k tomu dodať," povedal médiám pri odchode z pojednávacej miestnosti Kováčik. Po ňom by mal vypovedať Milan Fiľo, ktorý mu podľa jeho slov o existencii zmeniek tiež nepovedal.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie.

Milan Fiľo Štefana Ágha nepozná

Podnikateľ Milan Fiľo nepozná Štefana Ágha obžalovaného v kauze televíznych zmeniek TV Markíza. O zmenkách sa dozvedel približne pred dvomi - tromi rokmi z tlače. Uviedol to ako svedok počas piatkového pojednávania so Štefanom Ághom pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.

"Neviem o tom nič. Dozvedel som sa o tom z tlače a potom až pri vypočúvaní. Nevedel som na začiatku, ani o čo ide," povedal. Svedok vypovedal len k odkupu podielov v TV Markíza v roku 2000. Vtedy odkúpil spoločne s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom podiel v televízii. "Nevedel som o žiadnych záväzkoch v TV Markíza. Nikdy som sa o takýto spor nezaujímal," vypovedal.

Zdroj: TASR

Pokiaľ by vedel, že existujú nejaké zmenky, nikdy by nevstúpil do vlastníckych práv televízie. On osobne mal lepšie vzťahy s Kováčikom ako bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom. Podľa vlastných slov s Ruskom nie je v kontakte desať až 15 rokov a Mariana Kočnera videl dva razy.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie.