VIDEO Odvolávanie Romana Mikulca presunuli: Fico reaguje! Vládna koalícia blokuje schôdzu, pretože sa bojí

Koalícia už avizovala, že návrh na odvolanie Mikulca chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Rovnako postupovali poslanci aj v predchádzajúcich dvoch pokusoch v júli a auguste, keď opozícia podala návrh na ministrovo odvolanie. Smer-SD takúto obštrukciu kritizuje. Koalícia hovorí, že sa nechce zúčastňovať na divadle organizovanom Smerom-SD.

Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Zemanom v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Zemanovi a ďalším dvom svedkom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Opoziční politici tiež v návrhu na odvolanie Mikulca tvrdia, že rozhodnutie Generálnej prokuratúry (GP) SR o zrušení obvinení pre exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského je dôkazom manipulácie trestného konania.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Politickú zodpovednosť za postup orgánov musí podľa opozície znášať minister vnútra. Predkladatelia tvrdia, že Mikulec koordinoval zadržanie a obvinenie Pčolinského na politický pokyn.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Konanie opozície je nehorázne, nebudeme tomuto cirkusu asistovať, tvrdí OĽANO

Konanie šéfa Smeru-SD Roberta Fica a opozície považuje hnutie OĽANO za prejav nehoráznosti, preto nebude ich "cirkusu" asistovať. Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš po tom, čo sa presunula mimoriadna schôdza o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Inicioval ju Smer-SD, ktorý podal od leta už tretí pokus na odvolanie.

Šipoš označil iniciovanie schôdzi za cirkus, pretože opozícia podľa neho dobre vie, že tento bod už je zaradený na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. "Robert Fico je splašený a potrebuje sa pred Petrom Pellegrinim predháňať," povedal Šipoš s tým, že lídri Smeru-SD a Hlasu-SD potrebujú bojovať za svojich nominantov, ktorí sa ako kajúcnici priznávajú, aké "ohavnosti" sa tu odohrávali za ich vlád.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Opozícia podľa Šipoša osočuje Mikulca. Ten podľa neho nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. "Koná v úplnom protiklade s gaunermi, ktorí vydali políciu do pazúrov organizovaného zločinu," doplnil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mikulec sa v reakcii opýtal, ako je možné, že Fico ako trojnásobný premiér ešte stojí v parlamente po tom, čo dopustil vytvorenie systému, vďaka ktorému sa mohlo rozkrádať.

Mimoriadnu schôdzu o odvolávaní Mikulca presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov. Rokovanie sa pokúsia otvoriť v piatok (10. 9.) o 9.00 h. Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a aj Martin Čepček, ktorý nedávno odišiel z klubu OĽANO.

Koalícia už avizovala, že návrh na odvolanie Mikulca chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i zasahovanie do vyšetrovania káuz.

Podľa Smeru sa vládna koalícia bojí

Vládna koalícia opätovne blokuje rokovanie o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), pretože má strach. Myslí si to šéf Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že každý deň vychádzajú na povrch nové skutočnosti o Mikulcovi. Na štvrtkovej tlačovej konferencii kritizoval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) za to, že postupuje v rozpore s Ústavou SR. Fico hovorí, že opoziční poslanci majú právo na konanie schôdze.

Fico zopakoval, že na čele rezortu vnútra je človek, ktorý klame. Avizoval ďalšie podávanie návrhov na iniciovanie mimoriadnych schôdzí, napríklad o zdražovaní chleba či konsolidácii verejných financií. Dodal, že chcú pracovať aj na uskutočnení referenda, do parlamentu predložili návrh novely Ústavy SR, ktorá reaguje na nález Ústavného súdu SR vo veci "zmareného" referenda o predčasných voľbách. "Ak nebude návrh schválený v prvom čítaní, predkladáme prezidentke SR referendové otázky a ideme do petičnej akcie. Budete vidieť, že tých 350.000 podpisov sa vyzbiera ešte rýchlejšie, ako to bolo v prvom prípade," informoval Fico.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mimoriadnu schôdzu o odvolávaní Mikulca presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov. Rokovanie sa pokúsia otvoriť v piatok (10. 9.) o 9.00 h. Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a aj Martin Čepček, ktorý nedávno odišiel z klubu OĽANO.

Koalícia už avizovala, že návrh na odvolanie Mikulca chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i zasahovanie do vyšetrovania káuz, napríklad pri obvinení exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.