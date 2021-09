Očkovanie od 5 rokov je len pre rizikové skupiny: ZOZNAM diagnóz! Ostatné deti potrebujú špeciálne povolenie

BRATISLAVA - Oddnes sa môžu očkovať aj deti od piatich rokov. Napriek tomu, že EMA ešte takéto očkovanie ešte nepovolila, rezort zdravotníctva vypočul hlasy odborníkov a toto očkovanie na žiadosť rodičov a odporúčanie pediatrov povolil pre rizikové skupiny. Benefity totiž prevyšujú riziká. Ak by ste chceli zaočkovať svoje dieťa, ktoré do rizikovej skupiny nepatrí, povolenie vám musí vydať sám rezort.

Očkovať sa môžu aj deti od 5 do 11 rokov

Vláda v stredu schválila, že proti ochoreniu COVID-19 sa budú môcť od štvrtka (9. 9.) očkovať vakcínou Pfizer už aj deti od päť do 11 rokov. Lengvarský zdôraznil, že očkovanie je dobrovoľné, na základe žiadosti rodiča a musí byť schválené pediatrom alebo iným odborným lekárom.

"Táto požiadavka bola vznesená aj z radov odborníkov, pediatrov a iných lekárov, ktorí sa venujú očkovaniu a ochrane detí. Má prispieť k tomu, aby sme ochránili hlavne citlivé skupiny detí, ktoré by mohli mať ako neočkovaní pri styku s covidom-19 nejaké problémy," vysvetlil minister. Deti podľa neho dostanú iba tretinovú dávku vakcíny v dvoch dávkach. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami je 21 dní. Šéf rezortu očkovanie detí odporúča. Očkovanie bude môcť vykonať všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista.

ZOZNAM rizikových skupín

Očkovať sa nemôže všetky deti od päť rokov. Platí to len pre tie, ktoré patria do vybraných rizikových skupín a trpia určitými diagnózami. "Očkovanie bude môcť byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa a po schválení indikácie očkovania ošetrujúcim lekárom," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Očkovanie sa odporúča len u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti. Medzi rizikové ochorenia sú na účely tohto usmernenia považované najmä:

- neurovývinové ochorenia,

- chronické pľúcne ochorenia,

- závažné poruchy imunity,

- aktívne onkologické ochorenia,

- chronické srdcové zlyhávanie a pľúcna hypertenzia,

- vážna forma anémie.

Ostatné deti potrebujú špeciálne povolenie

Cieľom rezortu je chrániť zdravie a životy ľudí. "Medzi ohrozené skupiny patria aj deti zo spomínaného okruhu diagnóz, preto sme dali možnosť na žiadosť rodiča po schválení lekárom touto cestou ich chrániť," uviedla hovorkyňa. A čo s deťmi, ktoré nepatria do ohrozenej alebo rizikovej skupiny?

V takomto prípade je tiež možné očkovanie, no prioritne sa budú na žiadosť rodiča a následne po posúdení lekárom očkovať deti z daných okruhov diagnóz. Ak však chcete svoje dieťa zaočkova, je to možné na základne povolenia. "Uvedené sa bude realizovať na základe povolenia ministerstva zdravotníctva," dodala Eliášová s tým, že očkovanie bude prebiehať v zmysle odporúčania odborníkov a autorít.

EMA očkovanie nepovolila, Slovensko sa však riadi hlasom odborníkov

Očkovanie sa u nás začne napriek tomu, že to Európska lieková agentúra ešte nepovolila, uviedol to Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer. Lengvarský si je vedomý, že to nie je povolené, no k takému kroku pristúpili u istých rizikových skupín detí. Rozhodol názor odbornej obce, že benefit je väčší ako riziko z nakazenia a takisto opakované konzultácie so zahraničnými partnermi. "V prvom rade to bol názor odborníkov," uviedol Lengvarský. Dodal, že rezort školstva tlmočil aj požiadavku niektorých rodičov, ktorí sa na to očkovanie pýtali.

Lednár vysvetlil, že pre zástupcu držiteľa registrácie na Slovensku je určujúcim dokumentom text schválený zo strany EMA, konkrétne ide o súhrn charakteristických vlastností lieku. Terapeutická indikácia hovorí podľa neho o tom, že očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 12 rokov a starších. "Použitie tejto očkovacej látky má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami," zdôraznil. Dodal, že sa aktuálne realizujú štúdie a spracovanie údajov pre rozšírenie indikácie do nižších vekových skupín.

Odborníci očkovanie odporúčajú

U detí prebieha ochorenie COVID-19 vo väčšine prípadov asymptomaticky, prípadne s miernymi alebo stredne závažnými príznakmi. Odborná spoločnosť však upozorňuje na to, že u detí v rôznych vekových kategóriách sa môže vyskytnúť obávaný multisystémový zápalový syndróm (MIS-C), prípadne iné pretrvávajúce ťažkosti po prekonaní ochorenia. Ojedinele môže mať ochorenie aj v skupine od 5 do 11 rokov závažný a komplikovaný priebeh.

"Riziko komplikovaného priebehu COVID-19 a jeho následkov sa významne zvyšuje u detí s rôznymi chronickými ochoreniami (kardiovaskulárne, neurologické, respiračné, endokrinné, metabilické, onkologické a pod.)," uviedol v stanovisku výbor Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS s tým, že koronavírus môže zásadným spôsobom zhoršiť priebeh základného chronického ochorenia a viesť k destabilizácii a strate kontroly na ochorením.

Vakcíny na báze mRNA technológie sú určené pre deti od 12 rokov v rovnakej dávke ako pre dospelých. "U detí mladších ako 12 rokov sú dostupné dáta z prebiehajúcichštúdií a skúseností z reálnej klinickej praxe v niektorých krajinách. Vzhľadom na rizikovosť chronicky chorých detí a snahu rodičov zabezpečiť ich ochranu pred COVID-19 by malo byť očkovanie vo veku od 5 do 11 rokov dostupné v špecifických individuálnych prípadoch s identifikovanými rizikovými faktormi komplikovaného, resp. ťažkého priebehu COVID-19," odporúčajú odborníci. V tejto vekovej skupine odporúčajú použiť tretinovú dávku. Nežiaduce účinky je potrebné hlásiť na ŠÚKL.