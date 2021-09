Slováci pozor! Budete musieť siahnuť hlbšie do peňaženky: Čaká nás vlna zdražovania potravín

NITRA – Slovensko ide do vlny zdražovania potravín. Po avizovanom zvyšovaní cien pekárenských výrobkov je možné očakávať aj rast ceny mlieka a neskôr i ďalších komodít. Po valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) to skonštatoval Emil Macho, ktorý bol v utorok opätovne zvolený za predsedu agropotravinárskej samosprávy.

Macho upozornil, že nožnice nákladov a výnosov sa začínajú čoraz viac roztvárať. „Náklady slovenským poľnohospodárom a potravinárom neustále stúpajú. Dane, náklady na prenájom pôdy, energie a všetky ďalšie náležitosti sa zvyšujú spolu s nákladmi na COVID-19. Ceny potravín pritom stagnujú a my momentálne nemáme inú možnosť, iba ich zvyšovať,“ uviedol Macho.

Podľa jeho slov je nutné, aby sa k snahe slovenských producentov potravín pripojila aj podpora štátu. „Naďalej sa nenapĺňa deklarovaná podpora vlády SR v oblasti obnovy domáceho výrobného a spracovateľského segmentu. Musíme povedať, že slovenskí poľnohospodári a potravinári nedostali za pandémiu ani euro, respektíve minimálnu pomoc. Takže o nejakej konkurencieschopnosti v rámci európskeho spoločného trhu nemôžeme hovoriť,“ skonštatoval Macho.

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) uviedol, že vláda si je vedomá zložitej situácie poľnohospodárov a potravinárov, ktorí sú vystavení vysoko konkurenčnému trhu Európskej únie. „Vieme, že investičný dlh, hlavne u potravinárov, je veľký a priznávame, že vlády v minulosti nevenovali agrosektoru dostatočnú pozornosť. V súčasnosti vláda rozhodla o navýšení financií, ktoré plynú na podporu projektov poľnohospodárov a potravinárov,“ skonštatoval minister.

Ako však upozornil, na ovplyvňovanie zvyšovania cien potravín nemá vláda SR priamy vplyv. Podľa Vlčana je trend zdražovania potravín viditeľný na celom svete. „Štát dokáže trh ovplyvňovať iba do výšky svojho rozpočtu. My budeme do budúcnosti rozmýšľať nad tým, ako by sme mohli výkyvy na trhu riešiť intervenčným nákupom potravín. V obmedzenom rozsahu to robila aj Európska únia,“ uviedol Vlčan.

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) pripomenul, že slovenským producentom potravín v budúcnosti môže pomôcť aj podpora štátu pri modernizácii výroby. „Dnes dovážame 50 percent chleba nie preto, že ho nevieme vyrobiť, ale chýba nám to dopekanie chleba, ktoré je dnes v obchodných reťazcoch módne. Môžeme mať na to akýkoľvek názor, ale je to módne. Ak hydinársky priemysel predáva vajíčka za dva, tri centy do Rakúska na výrobu sušených vajec, tak keď podporíme výstavbu sušičiek, tak vajíčka nebudú stáť pár centov v zahraničí, ale ostanú u nás. Naplnením týchto vertikál, ktoré sú v strategickom pláne ministerstva, nebude zvýšenie pridanej hodnoty o 1000 eur na hektár taký problém. Ale potrebujeme spoluprácu z každej strany,“ zdôraznil Karahuta.