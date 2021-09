Ďalší Judášovec dnes pred súdom: Cebo si nepamätá na obsah stretnutí, povedal sudkyni

PEZINOK – Bývalý námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Karol Cebo si nepamätá na obsah stretnutia s Petrom Gašparovičom a ďalšou osobou, na ktorom bol aj so svojím vtedajším šéfom Ľudovítom Makóom Uviedol to pred sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku počas procesu s bývalým bratislavským policajtom Ladislavom Vlčanom a exšéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom Gašparovičom Práve na tomto stretnutí sa mali dohodnúť, akým spôsobom možno zrušiť predbežné opatrenie k zaisteniu majetku spoločnosti Dušana Bočkaya.

"Pamätám si na stretnutie, na ktoré ma zavolal môj nadriadený Ľudovít Makó. Malo sa odohrať v nejakej reštaurácii. Ako sme tam išli, povedal, že to bude stretnutie s nejakým príslušníkom spravodajskej služby," uviedol Cebo s tým, že na obsah stretnutia si nespomína. "Je to jednak dlhé časové obdobie a pre mňa to stretnutie nebolo ničím špecifické, že by som si z neho mal niečo zapamätať," povedal.

O stretnutí hovoril na jednom z predchádzajúcich pojednávaní podnikateľ Bočkay, ktorého firme predtým KÚFS predbežným opatrením zaistil majetok. "Výsledkom konverzácie bolo, že daná vec je riešiteľná a dostanem inštrukcie," uviedol predtým Bočkay. Neskôr mu mal Peter Gašparovič v saune Zochovej chaty povedať, že za 400.000 eur mu úrad majetok odblokuje. Napokon prišlo k odovzdaniu sumy 200.000 eur. Bočkay tvrdí, že bol Petrom Gašparovičom a Ladislavom Vlčanom vydieraný.

V akcii Judáš sú obvinení viacerí

Dvojica je obžalovaná z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Zadržaní boli na začiatku decembra 2020 počas akcie Judáš. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci nej obvinila osem osôb. Medzi obvinenými boli aj bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský, či námestník SIS Boris Beňa, ako aj ďalší bývalí predstavitelia SIS a bývalí vysokopostavení funkcionári Policajného zboru a finančnej správy.

Pojednávanie je odročené na 22. septembra a 14. októbra. Opätovne by mali vypočuť Bočkaya, a tiež jeho známeho Petra Škorvagu.