Ďalšie kolo očkovacej LOTÉRIE je tu: Michal z Beliniec o 100-tisíc eur prišiel! Pošťastí sa ďalším?

BRATISLAVA - Očkovacia lotéria z dielne ministra financií Igora Matoviča pokračuje svojou štvrtou časťou. Minulý víkend v očkovacej lotérii rozdali 500-tisíc eur. Podarí sa to aj tentokrát?

archívne video

Na očkovaciu lotériu sa valí jedna kritika za druhou. Prvá časť bola absolútnym fiaskom, rezort financií tak zmenil pravidlá. Heslá teraz svietia na obrazovke ešte pred vylosovaním víťaza. No aj posledná časť vyvolala mierne zmiešané pocity. No zdá sa, že bývalý premiér je so svojím dielom spokojný.

V dnešnej relácií bolo prvé heslo SÚZNENIE. Výhercu vyžrebovala Silvia Šarköziová z Cigánskych diablov. Michal z Beliniec však o 100-tisíc eur prišiel, pretože telefón nezdvihol. Získal tak 1000 eur a k tomu pesničku od Cigánskych Diablov.

Druhým heslom CARMEN. Ďalšou vyžrebovanou výherkyňou je pani Anna z Olešnej. Tá stihla zdvihnúť telefón v 20-sekundovom limite. Heslo vykríkla niekoľkokrát, keďže v telefóne bolo počuť, že aj ona má oneskorený prenos v televízii. Nakoniec si odniesla 201-tisíc eur.

Tretím heslom, ktoré priniesla herečka Anna Šišková, je TAJNÉ ŽIVOTY. Tretím výhercom je Peter z Hýľova. Hrá o 101-tisíc eur. Peter zdvihol a povedal aj správne heslo.

Štvrté heslo prišiel povedať Gregor Mareš. Heslom je ZVEDAVOSŤ. Vyžrebovaný je Martin z Banskej Bystrice.

Správu aktualizujeme.