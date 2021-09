Slováci si budú voliť svojich zástupcov v doplňujúcich voľbách: Uskutočnia sa v TÝCHTO obciach

Voľby na Slovensku

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA - Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú 23. októbra konať v 25 obciach. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Pôvodne sa mali konať v 34 obciach, no v deviatich z nich neboli podané kandidátne listiny. Vo voľbách si budú voliči vyberať nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva.