AKTUÁLNE Pre nízky záujem sa menia pravidlá! Pápeža budú môcť navštíviť aj neočkovaní

Nezaočkovaní návštevníci sa budú musieť evidovať v registrácii OTP, ktorá sa na stránke navstevapapeza.sk spustí v pondelok 6. septembra. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS). KBS upozorňuje záujemcov o účasť v rámci OTP, aby sa neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale aby počkali na pondelkové spustenie registrácie OTP.

Zdroj: SITA/Angelo Carconi/Pool photo via AP

"Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok," uviedli z tlačovej kancelárie KBS. "Plne zaočkovaní, ktorí budú mať vlastné vstupy, sa môžu rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne zaočkovaných alebo do sektoru OTP," dodala kancelária. Avizovali tiež, že pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci budú musieť preukázať vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v ostatných 180 dňoch.

Zatiaľ platí upozornenie, aby sa návštevníci nespoliehali na to, že sa nechajú otestovať v blízkosti podujatia. "O prípadných mobilných odberných miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať," uviedla KBS. Pápež František navštívi Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem Bratislavy navštívi Prešov, Košice a zúčastní sa aj na národnej púti v Šaštíne.