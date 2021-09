Stagnujete? 7 spôsobov, ako sa každý deň priučiť niečomu novému

Bratislava - Mnoho z nás si každý nový deň vlastne ani poriadne neužíva. Nežijeme tak, ako by sme mali. Poriadne si každý nový deň užiť, vyťažiť z neho maximum a hlavne sa naučiť niečo nové. Život je skvelý učiteľ. Len veľmi málo učiteľov v škole nás dokáže pripraviť na skutočný život. Kiež by takých bolo viac. Po škole sa už musíme všetci učiť po svojom. Mnoho ľudí sa po škole na akékoľvek ďalšie vzdelávanie vykašle. A to je pomerne veľký problém. Za to ten, kto sa vzdeláva neustále, má väčšinou navrch.