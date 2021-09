Chystáte sa na pohovor? Opýtajte sa zamestnávateľa tieto otázky

Bratislava - Ak ste absolvovali takmer celý pracovný pohovor, často sa vás personalista alebo zamestnanec poverený prijímaním nových uchádzačov spýta na to, či by ste chceli nejakú otázku položiť aj vy jemu. Na tomto mieste je vhodné prejaviť iniciatívu a opýtať sa na jednu, ale pokojne aj na viacero otázok. Aktívny uchádzač je atraktívnejší než ten, ktorého nič nenapadá. Ak vás niektoré otázky o firme skutočne zaujímajú, tým lepšie, pýtajte sa úprimne na to, čo vám nie je jasné.