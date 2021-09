Nový podcast RATTATA o ekoturizne s prevádzkovateĺmi stromodomu na Kostarike

Igor Rattaj

Slováci Peter Garčák a Richard Štilicha prevádzkujú stromodom na Kostarike v chránenej oblasti. Dom je zavesený na 350-ročnej sekvoji, do ktorej nebol zatlčený jediný klinec alebo zavŕtaná skrutka. Nevšedný projekt dostal Oscara za ekoturizmus a je dôkazom, že človek môže bez problémov žiť v súlade s prírodou a nepozerať sa na národný park spoza plota. „Neverím, že by sa nám niečo podobné podarilo presadiť v TANAPe,“ hovorí Igor Rattaj, ktorý si ich pozval do podcastu RATTATA.