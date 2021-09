FOTO K štvrtku sa otvorili kompletne všetky školy: Gröhling a Heger otvorili nový školský rok

Základné a stredné školy bude podľa slov ministra školstva v tomto roku navštevovať viac ako 706.000 žiakov. Do školských lavíc zasadne úplne prvý raz vyše 65.000 prvákov, pričom ide o okolo 10.000 žiakov viac ako v uplynulom školskom roku.

Nový školský rok otvoril aj premiér Heger

Otvorenia nového školského roka 2021/2022 sa na tejto škole zúčastnil aj predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Vo svojom príhovore poďakoval rodičom, žiakom, ale aj učiteľom, že zvládli uplynulý školský rok. Poukázal na to, že nikdy sme sa ešte asi tak netešili na začiatok nového školského roka ako teraz. Pripomenul, že školstvo je pre túto vládu prioritou.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Gröhling poznamenal, že aktuálne prebiehajú diskusie medzi ministerstvom školstva, rezortom zdravotníctva a hlavným hygienikom SR k téme skrátenia karantény. Aktuálne je platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá hovorí o 14-dňovej karanténe. "Chceme skrátiť karanténu na sedem alebo desať dní," povedal minister školstva. Ďalšou požiadavkou je možnosť, aby učitelia a deti mohli ísť po piatich dňoch na PCR testy. "Ak by bol PCR test negatívny, tak by sa mohli vrátiť naspäť do školy," priblížil šéf rezortu školstva s tým, že podľa aktuálnej vyhlášky, aj keď je test negatívny, musí človek pokračovať v karanténe. Poukázal na to, že v niektorých okresoch je zaočkovanosť vysoká a bol by rád, keby sa tam mohla zaviesť individuálna karanténa. "Podľa našich predpokladov by sa to týkalo okresov Bratislava, Malacky či Pezinok," priblížil minister školstva.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Zaočkovanosť zamestancov je vysoká

Podľa šéfa rezortu školstva je zaočkovanosť zamestnancov škôl aktuálne 68 percent, v niektorých okresoch je to 70 až 75 percent. Poznamenal, že záujem zo strany rodičov o samotesty bol enormný, pričom o nich požiadalo viac ako 400.000 záujemcov. O kloktacie testovanie prejavilo záujem okolo 80.000 rodičov.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch vo štvrtok opäť otvorili, začína sa školský rok 2021/2022. Situácia z minulého roka by sa už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú.