Podávate v práci slabé výkony? Toto môže byť dôvodom

Bratislava - Ostatní v práci nevedia, kam skôr skočiť a vy sa nudíte, prípadne nevládzete ani len prstom pohnúť. Aj sa snažíte pripraviť niečo originálne a bombastické, no neprichádza to. Pracovné ochabenie môže byť len dočasným pocitom, no taktiež aj niečím trvalejším, čo nezmizne len tak samé od seba. Možno ste už v jednej a tej istej práce príliš dlho, alebo vám chýba nový impulz, podpora či nové výzvy. Pozrite sa, čo môžete urobiť, ak chcete, aby vám to v práci opäť pálilo a podávali ste skvelé výkony.