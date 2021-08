MIMORIADNA schôdza o odvolávaní Mikulca neprešla ani na tretí pokus! VIDEO Poslancov je málo

VIDEO Tretí pokus o otvorenie 38. schôdze opäť nevyšiel:

Aktualizované 9:04

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zisťuje uznášaniaschopnosť parlamentu. Prítomných je len 62 poslancov. NR SR teda nie je uznášaniaschopná . Kollár odkladá schôdzu o hodinu, konkrétne na 10:05.

Včerajšie fiasko

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, na ktorej chcel opozičný Smer-SD odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), včera presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov na dnešok.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Smer-SD vyčíta ministrovi viacero vecí, od situácie v rezorte a polícii až po podozrenia z korupcie. Opozičná strana tvrdí, že Mikulec sa mal stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Strana ministrovi vyčíta aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom. Rovnako hovorí o podozreniach z korupcie. Mikulec už obvinenia odmietol, reagoval, že Mateja Z. nepozná a nikdy ho nestretol.

Neuskutočnila sa ani prvá schôdza

Koaličná SaS nevidí zmysel v mimoriadnych schôdzach Národnej rady (NR) SR iniciovaných opozičným Smerom-SD. Považuje ich za divadlo. Preto poslanci strany nepodporili program rokovania o cenách energií a nezúčastnia sa ani odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Informovala o tom šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Vyhlásila, že stoja za vládou Eduarda Hegera (OĽANO) a jeho ministrami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak je záujem o odbornú diskusiu, poslanec Robert Fico (Smer-SD) ako člen hospodárskeho výboru môže dať návrh na prerokovanie tohto bodu na výbore a určite by sme takýto bod podporili," uviedla Zemanová. Na výbor by podľa nej mohol prísť aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek, ktorý by mohol odbornú diskusiu viesť.

Deklarovala, že rezort hľadá riešenia, ktoré by minimalizovali dosah zvýšených cien energií na domácnosti a podnikateľov. "Súvisí to s opatreniami, ktoré ministerstvo zrealizovalo, aby sa znížila paušálna čiastka poplatku za ceny energií. Trhovú cenu ovplyvniť nevieme," ozrejmila.

Opozičný Pellegrini vyzýva vládnych poslancov, aby nerobili obštrukcie

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vyzval koalíciu, aby prestala robiť obštrukcie pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Hoci sa schôdza malo začať v pondelok, pre neuznášaniaschopnosť pléna sa posunula na utorok (31. 8.). Pellegrini to kritizuje a vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby nezvolal žiadnu inú schôdzu, kým sa ministrovo odvolanie neprerokuje. Na Mikulca apeloval, aby sám z funkcie odišiel.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel