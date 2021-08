MIMORIADNA schôdza o odvolávaní Mikulca neprešla ani na štvrtý pokus! VIDEO Poslancov bolo málo

NAŽIVO Predstavitelia Hlasu-SD po neotvorení schôdze:

K neotvoreniu schôdze sa vyjadril aj poslanec Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý rozhodne nepatrí k Mikulcovým fanúšikom.

Poslanci Smeru-SD reagujú na dianie v parlamente, kedy nebola otvorená ani jedna z dvoch mimoriadnych schôdz, či už pri vyšších cenách energií alebo pri odvolávaní Mikulca. "Každý deň sa ukazuje, čo je to za nepripravená a nebezpečná banda, čo sa dostala k moci. Báli sa včera prísť argumentovať a viesť diskusiu," tvrdí predseda Robert Fico. Strana pravdepodobne opäť podá návrh na vyslovenie nedôvery Mikulcovi.

Minister Mikulec je podľa neho skorumpovaný. "Kto neveríte, dojdite za mnou, ja vám ukážem celú genézu tohto prípadu," povedal o údajnej Mikulcovej minulosti v oblasti nákupu IT zariadení Fico. Spomína aj 100-tisíc eurový úplatok či konflikt záujmov v prípade jeho brata a otca.

Fico avizoval, že im asi nič iné neostáva, ako opäť podať návrh na schôdzu o odvolávaní ministra. Nechcú čakať na začiatok riadnej schôdze, na kedy sa ich návrh na odvolávanie presunul. Riadna schôdza sa má začať 16. septembra. Kritizoval tiež predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) za to, že Národná rada (NR) SR už vyše mesiaca nerokuje o zvolaných mimoriadnych schôdzach, vzhľadom na to, že ich koalícia blokuje.

Parlament nie je ani štvrtýkrát uznášaniaschopný. Kollár po prítomnosti len 63 poslancov ukončil 38. schôdzu a zvyšný program presunul na najbližšiu septembrovú schôdzu.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) hovorí o tom, že neotvorenie schôdze spočíva aj v tom, že koalícia nechce nabiehať na opozičnú hru, napriek tomu, že schôdza sa bude musieť raz aj tak otvoriť. Buď to bude teraz alebo v septembri. "Je to na dohode v koalícii," tvrdí predstaviteľka Za ľudí. "My, čo tu stojíme, sme sedeli v sále a sme pripravení sa baviť o témach, ktoré nastoľujú, ale ak sa koalícia dohodne na nejakom postupe, tak ten budeme rešpektovať," tvrdí Marcinková s tým, že Mikulec ich dôveru má.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zisťuje uznášaniaschopnosť parlamentu. Prítomných je len 62 poslancov. NR SR teda nie je uznášaniaschopná . Kollár odkladá schôdzu o hodinu, konkrétne na 10:05.

Včerajšie fiasko

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, na ktorej chcel opozičný Smer-SD odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), včera presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov na dnešok.

Smer-SD vyčíta ministrovi viacero vecí, od situácie v rezorte a polícii až po podozrenia z korupcie. Opozičná strana tvrdí, že Mikulec sa mal stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Strana ministrovi vyčíta aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom. Rovnako hovorí o podozreniach z korupcie. Mikulec už obvinenia odmietol, reagoval, že Mateja Z. nepozná a nikdy ho nestretol.

Neuskutočnila sa ani prvá schôdza

Koaličná SaS nevidí zmysel v mimoriadnych schôdzach Národnej rady (NR) SR iniciovaných opozičným Smerom-SD. Považuje ich za divadlo. Preto poslanci strany nepodporili program rokovania o cenách energií a nezúčastnia sa ani odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Informovala o tom šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Vyhlásila, že stoja za vládou Eduarda Hegera (OĽANO) a jeho ministrami.

"Ak je záujem o odbornú diskusiu, poslanec Robert Fico (Smer-SD) ako člen hospodárskeho výboru môže dať návrh na prerokovanie tohto bodu na výbore a určite by sme takýto bod podporili," uviedla Zemanová. Na výbor by podľa nej mohol prísť aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek, ktorý by mohol odbornú diskusiu viesť.

Deklarovala, že rezort hľadá riešenia, ktoré by minimalizovali dosah zvýšených cien energií na domácnosti a podnikateľov. "Súvisí to s opatreniami, ktoré ministerstvo zrealizovalo, aby sa znížila paušálna čiastka poplatku za ceny energií. Trhovú cenu ovplyvniť nevieme," ozrejmila.

Opozičný Pellegrini vyzýva vládnych poslancov, aby nerobili obštrukcie

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vyzval koalíciu, aby prestala robiť obštrukcie pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Hoci sa schôdza malo začať v pondelok, pre neuznášaniaschopnosť pléna sa posunula na utorok (31. 8.). Pellegrini to kritizuje a vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby nezvolal žiadnu inú schôdzu, kým sa ministrovo odvolanie neprerokuje. Na Mikulca apeloval, aby sám z funkcie odišiel.

