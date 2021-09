Najmladší poslanec chce presadiť legalizáciu marihuany, sám si ju vraj vyskúšal: Prečo sa rozhodol pre politiku?

Máte len 26 rokov. Kedy ste sa začali aktívne zaujímať o politiku?

Začal som hneď, ako sa dalo. Politika ma zaujímala už ako 14-ročného, keď ma jednoducho hnevalo, čo sa na Slovensku deje. V 15-tich som sa preto pridal do mládežníckej organizácie a v 19-tich som sa stal predsedom Občiansko-demokratickej mládeže. Vtedy to bola ešte taká „kinderpolitika“, ale za tie roky som sa mnohému naučil.

Čo konkrétne vás na politike baví?

Okrem filozofických debát o podstate štátu a večných stretoch medzi konzervativizmo vs. liberalizmom a pravicou vs. ľavicou aj reálna možnosť zmeniť veci na Slovensku k lepšiemu. Za posledné roky sme doslova zaspali dobu a z tigra Európy sa stal leňochod.

Ak nevyužijeme toto obdobie na zásadné posilňovanie inštitúcií a štátnej správy, nebudeme jednoducho môcť konkurovať zvyšku Európy. Zodpovednosť za krajinu si treba neustále uvedomovať, a o tom by aj politika mala byť. Chcem najmä hľadať tie najlepšie riešenia napriek rôznym názorovým prúdom. Pocit, keď sa vám podarí presadiť dobrú vec, ma baví.

V Brne ste vyštudovali medzinárodné vzťahy, aktuálne dokončujete doktorát. Láka vás diplomatická služba?

Samozrejme že láka, no niekedy mám pocit, že mám na ňu ešte príliš „horúcu krv“. Dlhodobo sa zaujímam o EÚ, Rusko, USA a Čínu a práve Rusko bola aj téma mojej diplomovky. Aktívne ovládam okrem angličtiny aj francúzštinu a ruštinu, takže k týmto krajinám mám logicky blízko.

V OĽANO ste pomerne neznáma mladá krv. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do NR SR práve v strane Igora Matoviča?

Už pred voľbami som si povedal, že by som sa do volieb v nejakej forme chcel zapojiť, kandidovať som neplánoval, skôr som rozmýšľal nad kampaňou či iniciatívou, aby čo najviac mladých ľudí išlo voliť.

Voľby 2020 som vnímal ako križovatku. Mali rozhodnúť, či pôjdeme v trajektórii mafiánskeho štátu alebo príde konečne zmena. V septembri prišiel telefonát od Miša Šípoša, ktorý mi ponúkol miesto na kandidátke. Zobral som to s tým, že rád pomôžem a dobré miesto nepotrebujem. OĽANO malo vtedy okolo 5%, takže som s úspechom nerátal. Stranu som vnímal ako antikorupčné hnutie plné osobností a Igora Matoviča ako človeka, ktorý 12 rokov neustále poukazoval na korupciu a zločiny vlád SMERu. Preto som sa rozhodol ponuku prijať a ísť pomôcť.

Je v slovenskej politike priestor pre mladých politikov?

Myslím, že áno. Samozrejme sa skúsenosťami a životnou múdrosťou nemôžeme rovnať starším a skúsenejším „matadorom“, no môžeme ponúknuť mladícky zápal, elán a priniesť témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Neangažovanosť mladších generácií v politickom živote vnímm ako problém. Politici predsa rozhodujú o ich terajšom, ale aj budúcom živote.

Zdroj: Mgr. art. Katarína Pšenákov

V OĽANO ste súčasťou minoritného „liberálneho krídla“. Čo si myslíte o doterajších snahách vašich spolustraníkov o obmedzenie interupcií, ktoré sú na historických minimách?

Som rozhodne proti. Niekoľkokrát som už povedal, že budem proti akýmkoľvek obmedzeniam v tejto oblasti a považujem neustále otváranie týchto tém za kontraproduktívne. Robí to len škody a ja urobím všetko preto, aby nič radikálne neprešlo. Zároveň ale rešpektujem iný názor a presvedčenie kolegov a viem s nimi viesť konštruktívny dialóg, aj napriek tomu že sa na týchto témach nikdy nezhodneme.

Pôsobenie v mládežníckej politike ma naučilo si vážiť aj oponentov, beriem to ako zdravú súčasť demokracie a slobodnej výmeny myšlienok. Oni majú takisto svoj elektorát a zastupujú svojich voličov. Úlohou nás liberálov je takéto snahy tlmiť.

Aký måte názor na dekriminalizáciu marihuany?

Som rozhodne za a považujem za neprípustné, aby sme mladým ľuďom zničili život napríklad za to, že majú pri sebe gram marihuany. Veľa ľudí v mojom okolí fajčí marihuanu a nie sú to žiadni kriminálnici, ale inteligentní a vzdelaní ľudia.

Máte s marihuanou vlastnú skúsenosť?

V mojom okolí je veľa ľudí, čo marihuanu fajčia. Sám som študoval v Česku, kde som marihuanu aj okúsil. Nie je to moja „šálka kávy“, na rozdiel od istého podpredsedu SMERu okolo toho nebudem tancovať a rovno poviem, že som aj inhaloval. Marihuana mi však nesedí a preto takéto ponuky odmietam.

Sú vysoké tresty na Slovensku za držanie sušenej rastlinky primerané?

Nie sú a preto sme v rámci „liberálneho krídla“ OĽANO zorganizovali na túto tému konferenciu a čoskoro plánujeme do parlamentu ísť so znížením trestov.

Akú známku (1-5 ako v škole) by ste dali novej vláde za doterajšie pôsobenie a prečo?

2 - rozviazali sme ruky polícii a ten efekt sa jednoznačne dostavuje. Táto vláda je na rozdiel od predošlých protikorupčná. S nami skončila éra „našich ľudí“ a spravodlivosť má konečne šancu zvíťaziť. Za mňa je veľkým plusom aj jednoznačný proeurópsky a pro atlantický postoj v rámci zahraničnej politiky, pozitívne reakcie máme aj od veľvyslancov. Dostali sme sa k moci v neľahkej situácii a naše zdravotníctvo, či verejná správa na pandémiu neboli pripravené, do čoho ešte opozícia robila všetko preto, aby podrývala opatrenia v boji proti pandémii. V rámci V4 sme preto dopadli priemerne.

Jednoznačným mínusom je ale komunikácia. Koaličné spory sa majú riešiť za zatvorenými dverami, nie na tlačovkách. Ľudí to len frustruje a zvyšuje to animozitu k vláde. Nemôžeme fungovať tak, že výhrady ku koaličnému partnerovi riešime najprv pred médiami. Je v podstate jedno, kto má pri konflikte pravdu, pretože to ako sa veci javia, je žiaľ dôležitejšie ako to ako reálne sú a kto má pravdu.

Vždy som preto tieto verejné spory odmietal a nikdy sa do nich nezapájam. Ľudia od politiky potrebujú pokoj a kľud. Majú veľa vlastných problémov a nepotrebujú riešiť aj naše. Výslednú známku však dostaneme od voličov až v nasledujúcich voľbách.

Budete za OĽANO kandidovať aj v nasledujúcich voľbách?

Nebudem predbiehať. V politike sa veci menia často zo dňa na deň. Mám však isté výhrady k fungovaniu hnutia a najmä koalície, ktoré by som rád adresoval.