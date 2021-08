Bratislava - Často počúvame, že nášmu mozgu najviac škodí pasivita a dlhé hodiny strávené pozeraním do obrazovky. Zabúda sa na to, aký veľký vplyv má na náš mozog stravovanie. Malo by sa viac hovoriť o škodlivosti potravín, pretože toho dokážu napáchať veľa - zhoršia vašu pamäť, spôsobia problémy s učením a tiež častá konzumácia nevhodných potravín môže zvyšovať riziko demencie a vypuknutia Alzheimerovej choroby.