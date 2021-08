COVID STRACHOMAT? Dáta bez pátosu späť bijú na poplach,ďalšiemu okresu hrozí najhoršie

BRATISLAVA – Epidemiologická situácia na Slovensku sa každým týždňom zhoršuje a obyvatelia Slovenska len tŕpnu, či nasledujúci týždeň nebude aj ich okres v horšej farbe. Nateraz je väčšina okresov zelená, len 12 okresov, najmä na východe, je oranžových. Dátoví analytici však opäť bijú na poplach, a opäť za to môže COVID automat!

Nie je tomu ani týždeň, čo Dáta bez pátosu zverejnili hrozivú predikciu, že už tento týždeň čaká jeden z okresov červená farba. Čierneho Petra mal „schytať“ okres Banská Štiavnica, no pre štatistickú chybu sa tak našťastie nestalo. Banská Štiavnica je však jeden z tých okresov, ktoré sa už zafarbili na oranžovo – ide najmä o okresy na východe Slovenska, ako Košice I-IV, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stropkov, Vranov nad Topľou a spomínaná Banská Štiavnica.

Podľa dátových analytikom sú nastavené hranice pre prechod do horšieho či lepšieho okresu v COVID automate príliš prísne a poukazovali na problematické situácie, ktoré môžu nastať. Po probléme s Banskou Štiavnicou sa objavil ďalší – tentokrát s Bardejovom. Analytici totiž predpovedajú, že od pondelka budúceho týždňa, teda 30. augusta sa ocitne Bardejov v červenej farbe.

Strašiak? Helloween je tu až o 10 týždňov

„Skúsime vysvetliť, čo vlastne meriame: dnes publikované čísla – výsledky, výsledky sú z testov vyhodnotených včera (-1 deň až -7 dní, vyhodnotené sú testy robené predvčerom a - 10 dní a testy boli robené ľuďom ktorí sa objednali predpredvčerom (-3 dni) až - 14 dní,“ napísali Dáta bez pátosu na sociálnej sieti. Ako následne dodali, ak chce niekto „zasiahnuť“ proti šíreniu koronavírusu, ktoré hrozí od budúceho pondelka, tak si musí uvedomiť viaceré veci. Analytici však upozorňujú, že pondelok tu je až o šesť dní a epidemiologickou situáciou, ktorú odborníci prezentujú, je stav prinajlepšom spred desiatich dní a prinajhoršom spred troch týždňov.

Dodali, že dôležitý je trend, a to najmä v hospitalizáciách. Poukázali na to, že napriek zhoršujúcej sa situácii máme stále šesť okresov bez jediného infikovaného za posledných 30 dní a jeden okres s jediným nakazeným za posledný týždeň. V prvom prípade ide o okresy Detva, Partizánske, Púchov, Revúca, Turčianske Teplice a Žarnovica a v druhom prípade to je okres Prievidza.

„Nenormálne sú hranice COVID AUTOMATU - strašiaka. A to je Helloween až o 10 týždňov. Pripravte sa v Bardejove na skorý výdaj z okienka. Ozaj: susedné okresy nebudú môcť byť zelené, lebo môžu byť len o 1 farbu "lepšie". Takže: Prešov a Sabinov šup do oranžovej farby,“ uzavreli analytici.