Bratislava - Aj keď svoju prácu milujete, občas sa prihodí aj zlý deň. Niekedy máte možno pocit, že spoločnosť, pre ktorú pracujete vás dostatočne neoceňuje. Nemali by ste sa však takto cítiť neustále. To je celkom závažný problém. Ako si teda môžete byť istý, že sa váš šéf o vás vôbec nezaujíma? Existujú znaky, na ktoré by ste sa mali zamerať. Tu je 10 príznakov toho, že vášmu zamestnávateľovi na vás nezáleží.