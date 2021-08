Zuzana prišla v očkovacej lotérii o veľký balík: ONLINE Ako bude prebiehať druhé kolo?

Aj keď súťažiaci všetko urobia ako majú, môžu aj v poslednej sekunde prísť o výhru. Presvedčila sa o tom aj Zuzana z Prešova. Ona pozerala lotériu cez počítač a tam môže dôjsť k omeškaniu vysielania aj o niekoľko sekúnd. To sa stalo Pre Zuzanu osudným. Keď mala do 20 sekúnd povedať heslo z obrazovky, nestihla to práve kvôli tomu omeškaniu. Prišla tak o rozprávkových 400-tisíc eur.

Zmeny v pravidlách súťaže

Ministerstvo financií (MF) zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra. Informoval o tom tlačový odbor rezortu v piatok poobede. Heslo, ktoré musí súťažiaci v nedeľnej očkovacej lotérii povedať, keď mu moderátori zavolajú po vyžrebovaní jeho kódu, bude komunikované s dostatočným predstihom ešte pred volaním. Heslo má tiež kvôli nevidiacim zaznieť aj z úst moderátorov.

Heslo by už nemalo byť problém

Vyjadrila sa aj RTVS, ktorá nedeľné večerné žrebovanie vysiela. PR manažér Filip Púchovský vysvetlil, že heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola.

"Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo, tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania," vysvetlil Púchovský.

Mysleli aj na zdravotne znevýhodnených

"Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže. Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím," poznamenal Púchovský a dodal, že rovnako aj heslo niekoľkokrát zopakujú aj hostia a moderátori, aby ho mohli zachytiť aj súťažiaci so zrakovým postihnutím.

"Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú," uviedol rezort financií.

21:30 Bude sa žrebovať o 200-tisíc eur, pretože Ivan nezdvihol telefón. Na pódium prišla Karin Haydu. Je ju zle počuť, má niečo s mikrofónom. Priniesla heslo "Šťastná chvíľa".

21:26 Gladiátor hrá skladbu Nechcem o teba prísť.

21:25 Ivan zo Žiliny telefón v limite nedvihol. Dostane tisíc eur za to, že sa zaregistroval.

21:23 Piško žrebuje nádejného výhercu ľavou rukou. Je to Ivan zo Žiliny. Notár overil lístok, ide sa telefonovať.

21:21 Rasťo Piško hovorí, že treba veriť odborníkom, aj tým, ktorí chorobu prežili, či neprežili.

21:19 Nasleduje reportáž o žene, ktorá prekonala Covid-19.

21:16 Ďalším hosťom je Rasťo Piško a priniesol heslo "Imunita". Heslo vidieť aj na obrazovke v štúdiu.

21:10 Práve mu telefonujú, Tomáš zdvihol telefón. Vera sa mu poďakovala za to, že sa dal zaočkovať. Tomáš povedal správne heslo a vyhral 100-tisíc eur. Dostal ešte tisíc eur k tomu, za to, že sa zaregistroval.

21:07 Lístky v bubne sa opäť zamiešali a Žeňa vylosoval ďalšieho nádejného výhercov 100-tisíc. Je ním Tomáš z Vranova nad Topľou.

21:06 Žeňa je tiež zaočkovaný, lebo takisto robí medzi ľuďmi v divadle.

21:00 Nasleduje reportáž o taxikárovi z Košíc. Povedal, prečo sa dal zaočkovať. Podľa vlastných slov chcel mať pocit bezpečia. Priznáva, že nechce nosiť rúško. Cíti sa bez neho slobodný. "Keby sme boli všetci zaočkovaní, bola by to sloboda," povedal.

20:59 Na scénu prichádza herec Jevgenij alias Žeňa Libesňuk. Doniesol heslo "Nádej".

20:51 Gladiátor teraz hrá svoju skladbu.

20:49 Manuela je totálne rozrušená z výhry.

20:46 Manuela reláciu len počúva. Heslo povedala správne "Veľká výhra" a má pol milióna eur.

20:43 Prebieha miešanie lístkov v losovacom bubne. Miko Hladký ako prvú výherkyňu vyžreboval pani Manuelu z Bratislavy. Teraz lístok kontroluje notár.

20:40 Heslom losovania je Veľká výhra, zaznelo to z úst Mika Hladkého. Heslo sa objavilo aj v ľavom dolnom rohu obrazovky.

20:39 Hudobným hosťom je Miko Hladký zo skupiny Gladiátor.

20:37 Forgáč a Wisterová pripomínajú zmeny v pravidlách. Losovací bubon bude mať viac otváracích okien na žrebovanie, aby sa dostalo na každého.

20:36 Moderátori ukazujú mapu zaočkovanosti.

20:32: V osudí sa nachádza 1 482 252 lístkov, percento plne zaočkovaných je 39,4 percenta. Prvou dávkou za minulý je zaočkovaných 27 550.

20:30 - Moderátori Marcel Forgáč a Vera Wisterová pozdravili divákov a ďakujú za to, že sme sa dali zaočkovať. Hrá sa o 500-tisíc eur. Celá relácia je prekladaná do posunkovej reči.