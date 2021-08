Kollár otvorene o tom, čo nás čaká: Nebude to radostná jeseň, dátum, kedy sa to zlomí!

BRATISLAVA – Už len dva týždne budú prázdniny a deti sa opäť vrátia do školy. Avšak, nový školský rok so sebou môže priniesť aj ďalšie obmedzenia. Krivka pozitívnych prípadov nám rastie, rovnako aj repordukčné číslo a za dva týždne sa toho vie veľa zmeniť. Matematik Richard Kollár poukázal na to, čo nás čaká a neminie od začiatku septembra.

Od pondelka máme na Slovensku prvých deväť okresov, v ktorých sa zhoršila epidemiologická situácia a tak ich odborníci dali zo zelenej farby znázorňujúcej monitoring do oranžovej, ktorá hovorí o horšení situácie. Podľa Richarda Kollára sa však posledné dni napĺňa všetko, čo predpovedali. „A to do bodky. Nebude to radostná jeseň,“ upozornil matematik s tým, že sa jeho slová dajú sledovať z dvoch aspektov. Prvým je, že trendy incidencie a hospitalizácií sa stále viac rozchádzajú.

Archívne VIDEO Gröhling vyzýva k očkovaniu študentov: V týchto okresoch je najmenej zaočkovaných

„Presne to očakávame aj naďalej, pomerne rýchly nárast incidencie okolo 20% týždenne, ale menší nárast hospitalizácií. Ale príde časom aj ten,“ vysvetlil. Ako druhý aspekt uviedol to, že pozitivita antigénových testov po relatívne konštantnom počte systematicky stúpa. „Presne tak vyzeral silný nástup predchádzajúcej vlny. Otázkou je len to, ako vysoko sa dostaneme. Čo s tým?“ zamýšľa sa a dodáva, že posledné dva týždne leta si užijeme takmer bez opatrení, pretože zatiaľ sa s aspektami, ktoré popísal, nebude nič robiť. Budeme tak nasledovať kroky okolitých krajín.

Škola - centrum pozornosti celej spoločnosti

„Stredná Európa mala v princípe počas tohto leta v pandémii úplnu pauzu. Aj sme mohli takmer zabudnúť, že sú nejaké opatrenia (a ak aj sú, tak ich nedodržiavanie nezmenilo takmer vôbec trend). Teraz by obmedzovanie bolo ešte stále zbytočné a neefektívne, asi ako vyjedať omrvinky, keď Vás čaká za chvíľu bohatá večera,“ vysvetlil. Predpokladá však, že sa všetko zmení už o 17 dní, pretože tak očakávaný školský rok ešte nebol.

„Škola ako centrum pozornosti celej spoločnosti. Chcel by som aj povedať: konečne, len je to trochu kruté,“ konštatoval s tým, že už teraz sa diskutuje o tom, či v školách budú potrebné rúška, či to, kde a ako sa bude učiť. „Pravdupovediac, je to asi takmer jedno. Ani rúška, ani vetranie, ani dočasné online vyučovanie deti pred infekciou neochráni. Raz školy budeme musieť otvoriť, a vtedy sa to asi aj tak stane. Nie je už vôbec otázkou kto, ale len kedy,“ upozornil.

Ťažká situácia pre rodičov

Dodal, že pre rodičov to značí ťažkú situáciu, pretože ak sú zaočkovaní, alebo nákazu za posledného pol roka prekonali, je len malá šanca, že vírus delta+ prenesú na deti. Rovnako je v takom prípade malá šanca, že by deti mali väčšie komplikácie. „V ostatných prípadoch rozumiem ich strachu zo vzdelávania ich detí, covid je hnusná choroba. A nik nechce skončiť úplne zbytočne v nemocnici. Či áno?“ zamýšľa sa a upozornil, že v týchto dňoch majú ľudia jedni z posledných šancí sa dať zaočkovať, pričom môže pomôcť aj čiastočná imunita po prvej dávke vakcíny.

„Najmä ak mali bezpríznakovú nepozorovanú infekciu pred tým. Johnson & Johnson sa v princípe ešte stíha tiež. Sú to však asi posledné šance. Čas sa kráti a škola pomaly volá,“ uviedol s tým, ako bonus sa očkovaní môžu prihlásiť do lotérie, kde môžu vyhrať veľké výhry. „Aj Vám môže zazvoniť telefón a niekto na Vás z neho zhúknuť! Určite to vydržte a nezabudnite použiť stroj na zvýšenie rýchlosti elektromagnetického žiarenia nad rýchlosť svetla. Môžete to potrebovať,“ uzavrel.

Reakcie ďalších odborníkov

Na status matematika zareagovali aj jeho kolegovia – pediater Peter Visolajský či Pavol Čekan. Visolajský konštatoval, že Kollár to pekne napísal a priznal, že sa veľa vecí predpokladalo, okrem leta. „Ale ja ešte stále aj dúfam, že „šachovnicové sedenie“ ešte raz zažijeme,“ napísal v komentári pod statusom. Na to mu Kollár odpísal, že „tu boli aj takí, čo to leto celkom dobre predpokladali. Ako obyčajne“.

Čekan na to reagoval, že to možno „obkukali“ od tých, čo to predpokladali. Kollár to uzavrel s tým, že je zvedavý, kedy tento rok kompetentní priznajú komunitné šírenie, avšak sa bojí, že tak spravia až po vlne. „Ale zatiaľ, čo my tu vtipkujeme, iní makajú," napísal na záver, pričom zdieľal článok o tom, že minister financií Igor Matovič sa po nedeľnom vysielaní, kde pani Zuzana nevyhrala 400-tisíc eur, s pani osobne stretol a chce spraviť všetko pre to, aby peniaze získala.

