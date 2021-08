FOTO Škody po búrkach sú obrovské: Desaťtisíce domácností bez elektriny, evakuácia aj zničený cintorín!

BRATISLAVA – Čistá katastrofa. Tak by sa dala nazvať spúšť, ktorú napáchali na celom území Slovenska nočné búrky a intenzívne lejaky. Vzduchom lietali konáre stromov, kvetináče či obsah kontajnerov. K slovu sa tiež dostali silné lejaky. Mnohé obce sa zobudili do rána, kedy so strachom kontrolujú napáchané škody.

Príchod studeného frontu zrejme nikoho neprekvapil. Meteorológovia ho avizovali už dlhšie. Cez naše územie začal postupovať včera večer od západu a sľuboval dážď a búrky, ojedinele aj intenzívne. Tieto prognózy sa nielenže naplnili, no na mnohých miestach Slovenska spôsobili výčiny počasia doslova skazu.

Ľudia na sociálnych sieťach z rôznych kútov krajiny hlásili enormne silný vietor často spojený aj s intenzívnym dažďom. Upozorňovali tiež na lámajúce sa stromy, poletujúce konáre a iné predmety či prevrátené nádoby na odpad.

Studený front s búrkami aktuálne na západnom Slovensku Rozsiahly pás búrok spojený so studeným frontom aktuálne začína... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, August 16, 2021

Mnohí sa zhodli, že takéto búrky si dlho nepamätajú, ak vôbec. Sťažovali sa aj na silnú bleskovú aktivitu.

Aktualizované 13:16 Búrky napáchali škody aj na Verejnom cintoríne v Košiaciach. Správa štátnej zelene v Košiciach na sociálnej sieti Facebook informuje, že cintorín je z dôvodu kalamitnej situácie pre verejnosť zatvorený.Plánované pohrebné obrady sa ale uskutočnia v riadnom čase.

Bez elektriny sú desatisíce domácností

Aktualizované 13:09 Na strednom Slovensku búrky spôsobili rozsiahlu energetickú kalamitu. V týchto chvíľach je bez dodávky elektriny stále viac ako 75 000 odberných miest. Stredoslovenská distribučná (SSD) má bez napätia takmer 900 trafostaníc. Informoval špecialista externej komunikácie SSD Miroslav Gejdoš s tým, že energetici sú v maximálnom možnom nasadení, no ešte nie je možné odhadnúť, kedy sa im podarí odstrániť jednotlivé poruchy.

Na úrovni vysokého napätia riešia elektrikári 46 porúch. Väčšinu z nich spôsobil silný vietor, ktorý vyvracal stĺpy a stromy v blízkosti elektrických vedení. Tie v mnohých prípadoch popretŕhali alebo pozhadzovali vodiče. "Problémy s distribúciou elektriny má množstvo lokalít v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Najvážnejšie je to v okresoch Prievidza, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Lučenec," priblížil Gejdoš.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Ako dodal, poruchy sú také rozsiahle a početné, že v mnohých prípadoch prebieha ešte len ich presná identifikácia. Zdôraznil, že v tomto smere je najväčšou prekážkou hornatý terén a dlhé lesné prieseky v ťažko prístupných oblastiach. "Obnovovanie dodávky elektriny bude prebiehať podľa priority tak, aby sa vyriešili najprv problémy na úrovni vysokého napätia s dosahom na najviac obývané oblasti. Poruchy na úrovni nízkeho napätia, prípadne záhradkárske, chatové a rekreačné oblasti sa dostanú na rad neskôr," vysvetlil.

Spoločnosť prosí všetkých zasiahnutých odberateľov o pochopenie a trpezlivosť. Zároveň ich žiada, aby nepreťažovali poruchovú linku a volali na ňu len v nevyhnutných prípadoch, teda pri ohrození života, zdravia alebo majetku.

Zdroj: Facebook/Mesto Banská Bystrica

V Snakove museli evakuovať obyvateľov rómskej osady

Aktualizované 12:50 V Snakove v bardejovskom okrese museli evakuovať obyvateľov rómskej osady. "V pondelok sme tu mali zase silnú búrku. Došlo k poškodeniu ďalších úsekov príjazdovej cesty do obce. Je to štátna cesta tretej triedy. Máme novú rómsku osadu, dolnú, tam bol tiež veľký problém. Museli sme evakuovať asi 70 občanov. Nocovali v sále kultúrneho domu. Teraz sa to, vďakabohu, trochu upokojilo, už neprší. Vozíme lomový kameň na tie najhoršie úseky cesty. Večer boli ohrozené majetky fyzických osôb. Boli tu naši dobrovoľní hasiči, z Krivého a Bardejova. Osádzali norné steny a tak ďalej," uviedol starosta obce Snakov Ján Bialko.

Po prístupovej ceste do obce sa dá podľa jeho slov prejsť len obmedzene. Keď tam pracuje bager, policajti autá nepúšťajú. "V obci sú podmyté krajnice, priepusty, mosty sú trocha poškodené. Je toho dosť. Budeme mať program až do jesene. Škody je ťažko vyčísliť, stále ide ešte veľká voda. Robíme to v rámci záchranných prác, máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity," skonštatoval Bialko.

Zdroj: Facebook/Mesto Banská Bystrica

Bojujú aj dalšie obce

Následky búrok odstraňujú i v obci Hrabské. "Cesta je prejazdná, od rána pracujeme, do tretej rána sme boli v teréne. Odstraňujeme škody, nánosy, čistíme a posilňujeme okolie priepustov. Z dôvodu naplavenín bol prejazdný len jeden pruh," povedal starosta obce Ján Kolcun.

"Situácia už je stabilizovaná, najmä na priľahlom toku, lebo tam sa nám vyliala voda. Má prísť ťažká technika, prehĺbiť tok a vozíme lomový kameň. Vyťahujeme tiež vodu z pivníc a záhrad. Mali sme prípad, že voda zobrala auto o kilometer nižšie," priblížil starosta obce Gerlachov Ondrej Ševcov, kde takisto odstraňujú následky povodní.

"Je to jedným slovom katastrofa. Prvá vlna urobila nejaké škody, tá druhá ešte väčšie. Na ceste prvej triedy nám voda podmýva asi 200-metrový úsek, nánosy, pivnice zaplavené," uviedol starosta obce Malcov Miroslav Cingeľ s tým, že cesta bude spevnená lomovým kameňom.

V utorok ráno boli v súvislosti s hydrologickou situáciou tretie SPA vyhlásené v obciach Zborov, Kurov, Hrabské, Lenartov, Snakov, Gerlachov, Malcov v okrese Bardejov a v obci Ľubotín v okrese Stará Ľubovňa. Tretí SPA je vyhlásený aj na Hornej Topli v okrese Bardejov. Druhé SPA sú vyhlásené v obciach Rokytov, Cigeľka, Tarnov, Zlaté v okrese Bardejov a na tokoch v územnom obvode okresu Bardejov.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

V Banskej Bystrici vyhlásili mimoriadnu situáciu

Aktualizované 10:45 Silná búrka sprevádzaná intenzívnym nárazovým vetrom sa okolo polnoci prehnala aj Banskou Bystricou, kde spôsobila rozsiahle škody na majetku v centre mesta aj na sídliskách. Mesto vyhlásila v utorok mimoriadnu situáciu.

Hasiči sú od skorého rána v plnom nasadení. Popadalo veľa stromov na cesty aj železničnú trať a poškodili autá. Výčiny počasia si odniesli aj strechy niektorých domov či materskej škôlky. Na Námestí SNP a v okolí rozmetalo letné terasy, prístrešky i stánky. Pre strhnuté trolejbusové vedenie sa do Rooseveltovej nemocnice dá momentálne dostať iba náhradnou dopravou. Trolejbus tam nepremáva, o čom už informovala nemocnica na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Popadané stromy, odtrhnuté strechy

Viac ako 23 výjazdov zaznamenali v súvislosti so silnou nočnou búrkou do predpoludnia hasiči zo Žiaru nad Hronom. Zasahovali po nočnej búrke pre popadané stromy na cestných komunikáciách či postrhávané strechy v lokalite individuálnej bytovej výstavby v Žiari nad Hronom. Odtrhnuté strechy evidujú hasiči aj v obci Počúvadlo v okrese Banská Štiavnica, pre popadané stromy bola po búrke neprejazdná cesta medzi obcami Podhorie a Močiar.

SITUÁCIU RIEŠIME – V TERÉNE SÚ DESIATKY ZAMESTNANCOV V noci sa Banskou Bystricou prehnal silný vietor spojený s... Posted by Ján Nosko on Tuesday, August 17, 2021

„Zo šiesteho poschodia visí v Žiari nad Hronom z budovy odtrhnutý komín, ideme ho práve dávať dole,“ poznamenal František Páleník z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Ako dodal, cesty v okrese sú už prejazdné, v teréne však naďalej zasahuje 12 hasičov.

V rámci mesta silná búrka zasiahla i kúpalisko, ktoré tak bude v utorok pre verejnosť zatvorené. „Obeťou sa stala aj lipa na začiatku Parku Štefana Moysesa, ktorá sa zrútila do areálu pomocného futbalového ihriska. Pracovníci mesta a Technické služby Žiar nad Hronom od rána čistia komunikácie a verejné priestranstvá od konárov,“ informoval na sociálnej sieti primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal s tým, že časť mesta je od polnoci bez dodávok elektriny.

Zdroj: Facebook/Peter Antal - Primátor Žiaru nad Hronom

Desať zásahov profesionálnych hasičov a ďalších šesť výjazdov dobrovoľných hasičov si vyžiadali následky dažďa spojeného so silným s vetrom v Trnavskom kraji. Podľa informácií hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Leny Košťálovej zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov z cestných komunikácií a odčerpávaní vody z pivníc.

Príslušníci z hasičskej stanice v Trnave boli na výjazdoch spolu päťkrát, z hasičskej stanice v Šamoríne raz a z hasičskej stanice v Senici a Kútoch štyrikrát. „Celkovo pri udalostiach zasahovalo 32 príslušníkov s desiatimi kusmi hasičskej techniky. K šiestim ďalším zásahom boli privolané aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Jablonica, Jelka, Koválov a Šamorín s 23 členmi a šiestimi kusmi hasičskej techniky. Dobrovoľní hasiči sa podieľali pri odstraňovaní spadnutých stromov a odčerpávaní vody z pivníc,“ doplnila Košťálová.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Hasiči od pondelňajšieho večera do utorkového popoludnia v súvislosti s búrkovou činnosťou dovedna 16-krát aj v Trenčianskom kraji zasahovali. Najviac výjazdov mali v okrese Prievidza. Odstraňovali najmä popadané stromy.

Zasahujú aj v Novej Dubnici, časti Kolačín, kde penetračný roztok na ceste vplyvom počasia stiekol do potoka. "Hasiči robia všetko pre to, aby minimalizovali škody. Priestor posypali sorbentom a prehradili záchytnou stenou," povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Igor Šenitko.

Následky búrok v Trenčianskom kraji odstraňovalo dovedna 59 hasičov z Prievidze, Handlovej, Považia, Dubnice nad Váhom, Bánoviec nad Bebravou, Starej Turej, Partizánskeho, Myjavy, Trenčína.

Zdroj: Facebook/Peter Antal - Primátor Žiaru nad Hronom

Odčerpávanie vody z pivníc aj popadané stromy

V súvislosti s prívalovými zrážkami mali v Prešovskom kraji do utorka 7.00 h hasiči celkovo 16 výjazdov. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová, zasahovalo 46 príslušníkov HaZZ s 20 kusmi techniky.

"Ich pomoc bola potrebná najmä pri odstraňovaní spadnutých stromov z cestných komunikácií, odčerpávaní vody zo zatopených záhrad, pivníc a suterénov rodinných domov a pri odstraňovaní nečistôt a nánosov bahna z miestnych komunikácií," priblížila Knišová.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Najviac zasiahnuté boli obce Gerlachov, Malcov, Snakov a Hrabské v okrese Bardejov, kde spolu s profesionálnymi hasičmi zasahovali aj dobrovoľné hasičské zbory okolitých obcí.

Príslušníci z hasičskej stanice v Levoči mali štyri výjazdy, zo Starej Ľubovne a Ľubotína mali tri výjazdy, rovnako i hasiči z Bardejova. Dva výjazdy mali hasiči z Vranova nad Topľou a po jednom z Humenného a zo Sniny. Príslušníci zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom išli do terénu dvakrát.

Aj takto to vyzeralo v noci v Banskej Bystrici po prechode silnej línie búrok ⚡️. Posted by Meteopress SK online on Tuesday, August 17, 2021

Celkovo viac ako 200 zásahov

V súvislosti s búrkovou činnosťou a veternou smršťou, ktorá zasiahla územie Slovenska, zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči do dnešného rána celkom 229-krát. Najvážnejšia situácia bola v Banskobystrickom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 65-krát. V Košickom kraji zasahovali pri 47 udalostiach, v Nitrianskom kraji uskutočnili v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou 40 výjazdov a v Žilinskom kraji zasahovali celkom 24-krát. Pre Topky.sk to uviedla Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Zasahujúci hasiči odstraňovali najmä popadané stromy z cestných komunikácii a zo zaparkovaných vozidiel. Silný vietor na mnohých miestach odtrhol strechy z rodinných domov. V niekoľkých prípadoch odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a cestných komunikácií. Hasiči na niektorých miestach naďalej pokračujú v odstraňovaní následkov búrkovej činnosti.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Výluky na tratiach

Počasie ochormilo aj dopravu. Železnice Slovenskej republiky odstraňujú viaceré poruchy na tratiach v dôsledku búrok. Poruchy odstraňujú prevažne na strednom Slovensku, ale aj na Orave.

Popadané stromy evidujú v úsekoch Handlová – Sklené pri Handlovej, Banská Bystrica – Slovenská Ľupča a Oravský Podzámok – Dlhá nad Oravou. Výluka je aj v úseku Plaveč – Muszyna (Poľsko) pre zaplavenú časť trate. Výpadok napájačov spôsobil výluku trakčného vedenia v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Hronský Beňadik. Premávajú tu náhradné autobusy. V Hronskej Dúbrave vplyvom búrky a silného vetra strhlo prístrešok staničnej budovy koľaje. Poruchy odstraňujú aj v okolí Hronskej Dúbravy, kde skoro ráno vlaky zastavovali pred spadnutými stromami. V úseku Valaliky – Geča zaznamenali konáre stromov na trakčnom vedení.

V noci a skoro ráno evidovali ŽSR poruchy v dôsledku nepriaznivého počasia aj v úsekoch v okolí Brezničky, Kremnických Baní, Dolného Kubína, Trstenej či v úseku Ivanka pri Nitre – Nitra.

Zdroj: Facebook/Mesto Banská Bystrica