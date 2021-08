Slovenskí hrdinovia! Naši hasiči sú v Grécku celebrity: Dychberúce zábery, dočkali sa obrovskej pocty!

Zdroj: FB / HaZZ

AVGARIA – Už je to niekoľko dní, ba aj týždňov, čo Grécko sužujú ničivé požiare. Bilancia je katastrofálna a Gréci by to sami, bez pomoci nezvládli. Do boja s ohňom sa dali aj slovenskí hasiči, ktorých teraz v krajine berú ako hrdinov. Ba čo viac, to, že podali pomocnú ruku, si všimla aj americká CNN, ktorá ich hrdinstvo ocenila!