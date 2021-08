Ste v novej práci? Ako nováčik by ste si mali dať pozor na to, čo vám vyletí z úst. Niektorá poznámka, nech by aj bola myslená nevinne, môže spôsobiť nepríjemnosti a tiež to, že sa pred novými kolegami neukážete v najlepšom svetle. Akým vetám by ste sa v novej práci mali vyhnúť?