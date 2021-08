Zarábanie vďaka koníčku: Ako urobiť z hobby prácu?

Bratislava - Všetci máme záľuby. Niečo, čo by sme radi robili vo voľnom čase. Niečo, čo nás napĺňa a prináša nám potešenie. Možno je čas začať zarábať na vašich koníčkoch. Povedzte si, zárobky z hobby - prečo nie? Mnoho ľudí o tom premýšľa, ale zriedka sa odvážia to aj vyskúšať. Najčastejšie ospravedlnenie je presýtený trh. Nie je šanca, že s tým uspejem. Robím to iba pre radosť a tak ďalej. Peniaze navyše by určite pomohli každému rodinnému rozpočtu. A okrem toho, ak robíte to, čo máte radi, máte skvelú príležitosť spojiť príjemné s užitočným.