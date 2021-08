Staňte sa predajcom prémiových produktov: Táto spoločnosť má pre vás voľné miesto

Bratislava - Ste komunikatívna osoba a kontakt so zákazníkmi vám nerobí problém? Chceli by ste sa uplatniť v oblasti predaja prémiových produktov? Spoločnosť Potten & Pannen – Staněk s.r.o., ktorá sa venuje predaju kuchynských a domácich potrieb renomovaných svetových značiek hľadá do svojho tímu nového kolegu alebo kolegyňu na pozíciu Asistent predaja v bratislavskej predajni luxusných kuchynských potrieb. Zistite viac o pracovnej náplni, očakávaní od kandidáta a benefitoch, ktoré tento zamestnávateľ ponúka.