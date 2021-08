KORONAVÍRUS Dovolenku v zahraničí si naplánovalo dvakrát viac ľudí, ako minulý rok

BRATISLAVA - Zahraničnú dovolenku si oproti minulému letu naplánoval takmer dvojnásobok ľudí. Vyplýva to z júlového prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ (ASMS).

Dovolenku v zahraničí plánuje 9,7 percenta respondentov a absolvovalo ju už 4,6 percenta ľudí. Ďalších 77,3 percenta respondentov dovolenku v zahraničí neplánuje a 8,4 percenta ešte nie je rozhodnutých. Respondenti, ktorí už absolvovali dovolenku v zahraničí, prípadne ju ešte len plánujú, sú zaočkovaní o niečo viac ako celá populácia a paradoxne sa zároveň o niečo viac obávajú epidémie.

"Podľa minuloročného výskumu ASMS zo septembra 2020 realizovalo minulé leto dovolenku v zahraničí len 7,5 percenta respondentov, takže ak by sa všetky plány na tohtoročné zahraničné dovolenky aj uskutočnili, tak by toto leto do zahraničia na dovolenky vycestovalo v porovnaní s minulým takmer dvakrát viac respondentov (14,3 percenta)," upozornili autori prieskumu.

Viac ako štvrtina respondentov (25,7 percenta) odpovedala, že epidémia zmenila ich plány na dovolenku (či už domácu alebo zahraničnú) a z toho dôvodu radšej nikam necestujú. Ďalšia štvrtina respondentov (24,7 percenta) sa chystá na dovolenku aj napriek epidémii a takmer polovica (49,6 percenta) by na dovolenku aj tak asi nikam nešla.

Prieskum iniciovali spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho desiata vlna sa uskutočnila od 15. do 20. júla.