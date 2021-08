VIDEO Andrej Danko má ťažké srdce na prezidentku: Prečo ste pozvali pápeža na toto miesto?

BRATISLAVA - Už niekoľko dní hýbe Slovenskom mimoriadna a medzinárodná udalosť, ktorá určite zaujíma aj našich veriacich občanov - návšteva pápeža Františka. Podľa najnovších informácií by sa ale svätý otec mohol zastaviť aj na známom, rómskom sídlisku v Košiciach. To zdvihlo tlak predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá ho tam mala pozvať, má viacero otázok.

Už začiatkom septembra sa celé Slovensko dočká mimoriadne vzácnej návštevy. Pápež František po pozvaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou nakoniec príde aj k nám. Denník Korzár prišiel dokonca s tvrdením, že pápež by mal zavítať na známe košické sídlisko Lunik IX. "Hovorí sa o tom, ale neviem, či je to fáma alebo naozaj príde. Počul som, že pápež chce v rámci návštevy Slovenska veľmi navštíviť nejakú rómsku komunitu. No a keby si vybral Lunik IX, bolo by to super,“ povedal nám starosta Lunika IX Marcel Šaňa (SRK).

Môže nám to spôsobiť hanbu, sťažuje sa líder SNS

Predseda národniarov kvôli týmto "fámam" na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom rozhodne nie je nadšený. Zároveň s tým aj napísal dlhý status. "Prezidentka Čaputová navrhla Svätému Otcovi 14. 9. 2021 o 16:00 stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. Ráno príde do Košíc, presunie sa do Prešova a nepochopiteľne nejdú do Levoče. Chápe niekto prečo ideme ukazovať Luník IX? To bude aká hanba v zahraničných médiách? Aký ma vlastne cieľ prezidentka Čaputová, ak takéto niečo navrhuje? Nemôže byť stretnutie aj s rómskou komunitou v Levoči? Nie je to dôstojnejšie miesto ako Luník?" pýta sa Danko vzhľadom na vizuálny stav známeho košického sídliska.

Danko s pápežom už v minulosti bol

Predseda národniarov ale pokračuje a vychádza aj zo skúseností, keďže sa so svätým otcom už dvakrát stretol. "Mal som tú česť byť dvakrát v Ríme u Svätého Otca. V mojej delegácii na návšteve bol aj arcibiskup Zvolenský. Nebral som tam ľudí ako Čekan kvôli komercii, ako to urobila prezidentka. Na Bratislavskom hrade sú dokonca Svätým otcom požehnané predmety v kaplnke Panny Márie, ktorú tam SNS po 250 rokoch obnovila. Pokúsim sa apelovať na arcibiskupa Zvolenského, aby išli do Levoče miesto Luníka. Čo si myslíte o konaní prezidentky? Nie je to len PR, ktoré jej zase poradili?" pýta sa Danko.

