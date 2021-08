5 pohodlných outfitov pre trendový návrat do práce: Ktorý sa hodí práve vám?

Nájdite inšpiráciu aj vy

ADVERTORIÁL

BRATISLAVA - Po niekoľkomesačných lockdownoch a práci z domu sa náš život pomaly, ale isto vracia do „nového normálu“, ktorý so sebou prináša osobné stretnutia a otvorené pracoviská. Viaceré z nás si však zvykli na štýl domáceho oblečenia, napríklad na tepláky či vyťahané tričká. Návrat do kancelárie a business look nemusí nutne znamenať len nudné a škrobené oblečenie. Inšpirujte sa našimi trendovými, no stále pohodlnými outfitmi.